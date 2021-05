Cotes acaba amb el seu deute municipal després de liquidar els últims 18.000 euros dels seus préstecs

L’Ajuntament de Cotes ha vist recompensant el seu dur treball durant els últims anys, després d’haver liquidat durant en el darrer trimestre de 2020 els últims 18.000 euros del préstec que tenia actiu des de fa aproximadament deu anys per un valor total de 193.000 euros. Este objectiu s’ha pogut aconseguir sense realitzar cap reforma fiscal, pujada d’impostos o eliminació de serveis públics, el que encara aporta més mèrit al treball de l’Ajuntament.

Rosa Emilia Lorente, alcaldessa del municipi, ha destacat la bona faena realitzada: “Una quantitat com aquesta, de 193.000 euros, per a un pressupost municipal com el nostre, amb un total pròxim als 300.000 euros, era un assumpte molt seriós, que s’ha pogut corregir amb molta faena i vocació de servei públic per part dels treballadors i del veïnat en general”. A més, Lorente ha destacat que, pese a l’esforç realitzat, el municipi ha mantingut en tot moment les cures i serveis de seguretat per als seus veïns davant la complicada situació que ha desencadenat la pandèmia: “Eixa era la premissa en tot moment, no deixar descoberts als nostres veïns de cap servei durant aquest procés de sanejament de comptes. Ho hem aconseguit. Ara Cotes afronta el futur des d’una postura financera optimista. Així i tot, mai cal deixar de treballar per a continuar garantint el millor per al municipi”.