Cotes acomiada setembre amb les seues festes patronals

Connect on Linked in

El municipi de la Vall del Xúquer comença aquest divendres tres dies de celebracions en honor a Sant Isidre Llaurador i Sant Miquel Arcàngel.



Cotes dóna el tret d’eixida a les seues festes patronals. Tot i que el passat cap de setmana ja es van celebrar els primers actes amb una cercavila de disfresses i una paella gegant, no serà fins al 27 de setembre quan el ‘Revolteig de campanes’ marque l’inici oficial de les celebracions en honor a Sant Isidre Llaurador i Sant Miquel Arcàngel. Enguany, la comissió està formada per Moisés Alejandro, Ana Almiñana, Joseph Benavent, Gema Aparicio, Rubén Ibáñez, Raúl Martínez, Estela Bedins, Édgar Perucho, Núria Casas, Diego Torres i Ainoa Perucho. 11 joves que, en col·laboració amb l’Ajuntament de Cotes, han preparat un intens programa que comença aquest divendres amb una partida de pilota valenciana al carrer Jaume I.

A la vesprada, tindrà lloc la primera cercavila, poc després el pregó en la plaça Sant Miquel, a les 22:00 hores es durà a terme el tradicional sopar de coques amb cansalada i a la 01:00 actuarà l’orquestra ‘La Fiesta’, seguida d’una discomòbil. El dissabte s’iniciarà amb una despertà, una missa solemne en honor a Sant Isidre Llaurador i una mascletà a càrrec de la pirotècnia Turís. A les 17:30 hores se celebrarà un espectacle infantil i a les 20:30 hores es realitzarà la processó en honor al patró. Tornarà a tancar la nit l’orquestra ‘Mito’ i una posterior discomòbil. El diumenge serà l’últim dia i també arrancarà amb una despertà, un parc infantil i una missa solemne en honor a Sant Miquel Arcàngel.

En acabar, es dispararà la mascletà i després hi haurà vi d’honor en el consistori. A la vesprada, els més xicotets podran continuar disfrutant dels inflables, mentre que a les 20:30 hores començarà la processó i un espectacle de focs artificials amb el qual es donarà per finalitzades les festes patronals 2019. “Vivim temps de canvis importants: tecnològics, socials, econòmics, polítics, que són necessaris per a avançar socialment, però que també permeten adonar-nos que l’essencial es queda i continua, com les nostres celebracions. Estes sempre són una oportunitat per a retrobar-nos amb amics i familiars que, en realitat, són el vertader sentit d’estos dies”, assenyala Rosa Emilia Lorente, alcaldessa de Cotes. “Anime a tota la població a eixir al carrer i disfrutar de les festes amb alegria, respecte i deixant de costat les preocupacions del dia a dia”, sentència Miguel Perucho, regidor de Festes.