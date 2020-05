Cotes millora l’eficiència energètica del col·legi i l’ajuntament amb un innovador sistema de aerotèrmia

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Cotes ha pogut dur a terme una important reforma en el CEIP Sant Miquel Argàngel de la localitat amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i l’habitabilitat del centre. Ho ha desenvolupat, a més, en uns mesos en què el centre educatiu ha romàs tancat per l’efecte de la pandèmia del Covid-19, per la qual cosa no s’ha molestat als escolars, que podran gaudir de les novetats quan reprenguen la seua activitat. En total, el consistori que dirigeix Rosa Emilia Lorente ha pogut invertir en el col·legi públic al voltant de 41.000 euros amb els quals ha pogut instal·lar un innovador sistema de aerotermia, que suposa un sistema de climatització innovador, eficient i renovable. Es tracta d’una tecnologia que funciona mitjançant una bomba de calor, que extrau l’energia de l’aire exterior per a convertir-la en calefacció a l’hivern o bé aigua calenta durant tot l’any, i refrigeració a l’estiu. En aquest cas extrau calor de l’aire interior i l’allibera a l’exterior. Es tracta, amb tot, d’una energia renovable, que funciona mitjançant energia elèctrica, i suposa un estalvi important en la factura elèctrica, ja que consumeix menys energia que els sistemes de calefacció tradicionals.

El sistema de aerotermia també s’ha instal·lat a la Casa Consistorial de Cotes, amb una inversió d’al voltant de 10.000 euros. Tot gràcies a diverses ajudes de la Diputació de València, que compta amb un pla per a millorar l’eficiència energètica dels centres municipals amb el doble objectiu de reduir les factures de la llum i contribuir a minorar la contaminació i lluitar així contra el canvi climàtic. “La coordinació amb les administracions superiors ens permeten escometre reformes que es gaudiran per la ciutadania durant dècades. El nostre col·legi és un dels més preparats i ara disposa d’un sistema de calefacció d’última tecnologia. Som cada vegada més eficients”, argumenta l’alcaldessa, Rosa Emilia Lorente.