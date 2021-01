Cotes remodela la seua pàgina web i aposta per la transparència municipal

Print This Post

Cotes ha estrenat una nova imatge en el seu portal web municipal. El consistori que dirigeix Rosa Emilia Lorente ha dut a terme esta transformació, junt a l’empresa Kerouac Comunicació, amb l’objectiu d’anar acoblant-se a poc a poc a les demandes comunicatives que existeixen en l’actualitat, amb dissenys dinàmics, moderns i visuals. A més, el salt de qualitat de la nova web de la localitat a més de ser qualitatiu, perquè ha millorat molt quant a visibilitat i imatge, també és quantitatiu, ja que ofereix molts més serveis que el portal anterior. Per exemple, s’amplia la participació dels veïns i veïnes en les decisions municipals amb la pestanya “Bústia ciutadana” i a través d’un qüestionari, que permet al consistori conéixer els plantejaments sobre qualsevol àmbit de la localitat. Amb aquest nou espai d’opinió donen l’opció de fer arribar tot tipus de dubtes, qüestions d’interès o aspectes en els quals cal escometre una millora. En segon lloc, el portal web també ofereix una altra pestanya que posa en valor la transparència municipal i en la qual s’ofereixen als habitants de Cotes informacions econòmiques i pressupostàries, rellevància jurídica i patrimonial i altres dades d’interès públic com a ofertes d’ocupació o instàncies i sol·licituds. El consistori ha volgut millorar l’aspecte que s’ofereix, per la qual cosa s’ha fet un complet treball fotogràfic dels diferents espais d’interès en la localitat. A més, s’ha adaptat la pàgina web perquè puga ser visitable des de tots els suports digitals que s’usen en l’actualitat, atés que s’ha pogut comprovar que la major part de les consultes es realitzen a través de telèfons mòbils intel·ligents. “L’ajuntament va emprendre este projecte perquè considera que és obligatori tindre una millor comunicació amb la ciutadania i reforçar la imatge del consistori en transparència municipal. Tot això, secundant-se en les noves tecnologies, que ofereixen grans possibilitats i que ens permeten ampliar el diàleg amb els veïns i veïnes de Cotes, que són vitals perquè el consistori continue creixent pas a pas”, ha afegit Rosami Lorente, alcaldessa de la localitat.