Creu Roja alerta sobre l’impacte de l’onada de calor en les persones majors

Les altes temperatures poden tindre una sèrie d’efectes negatius sobre la nostra salut com a enrampades, deshidratació, insolació o colp de calor, que són especialment preocupants en la població infantil i en les persones majors

“La calor no afecta a totes les persones per igual, entre les més vulnerables trobem a les persones majors, especialment les que viuen soles o són dependents i, per això, hem d’estar especialment atents amb elles”, segons Cristina Ferrero, de l’àrea de Salut de Creu Roja

També són especialment vulnerables la població infantil (sobretot xiquets i xiquetesmenors de 4 anys), les persones amb malalties cròniques i en tractament amb determinats fàrmacs, persones amb obesitat o excés de pes, les persones amb discapacitat, les dones embarassades i les persones sense llar



Però els efectes adversos per a la salut de les onades de calor es poden previndre en gran manera seguint consells molt senzills i plens de sentit comú, que s’afigen als consells per a protegir-se del COVID-19

En aquests pròxims dies, Creu Roja preveu contactar a la Comunitat Valenciana amb un total de 245.820 persones, entre elles les usuàries del servei de Teleassistència Domiciliària, en la seua majoria d’edat avançada; persones usuàries en general d’altres projectes; voluntàries, sòcies i donants



Amb la finalitat de reduir els problemes derivats de les altes temperatures, Creu Roja recorda una sèrie de pautes senzilles en el dia a dia per a poder gaudir de la calor i de l’estiu amb més seguretat:



Mantindre’s allunyat de la calor. Evite eixir i realitzar activitats extenuants durant el moment més calorós del dia.

•Mantindre la llar fresca

Mantindre el cos fresc i hidratat. Use roba lleugera que transpire i de colors clars, prenga dutxes o banys freds i bega aigua regularment, evitant les begudes ensucrades, alcohòliques o amb cafeïna

Faça menjars lleugers que l’ajuden a reposar les sals perdudes per la suor



Si té problemes de salut, consulte amb el seu metge sobre les mesures suplementàries que ha d’adoptar si pateix alguna malaltia de risc. Continue prenent els seus medicaments. No s’automedique



Si es troba malament a conseqüència de la calor, pare l’activitat que estiga desenvolupant,