Creu Roja atén a 15.685 persones aquest estiu en 12 municipis de la Comunitat Valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La organització continua la seua tasca de més de sis décades al servei de la comunitat amb una clara aposta per la innovació tecnológica

Creu Roja ha presentat les dades d’atencions sanitàries realitzades en el mes d’agost, fent balanç de la seua activitat en 49 platjes de tota la Comunitat Valenciana.

Han estat 15.685 les persones ateses y més 14.400 serveis de carácter social, mitjançant els quals la entitat ha continuat durant aquest estiu la seua tasca de més de sis décades al servei del poble.

Respecte als rescats, un total de 517 persones van ser auxiliades per encontrar-se en situació d’emergència a bord d’embarcacions, practicant esports aquàtics o simplement prenguent el bany.

Aquestes xifres engloben l’increment del 11% que s’ha produit en serveis de carácter lleu, incloguent atencions per picadures d’animals marins, talls, cremadures e insolacions.

El bany adaptat per persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda també s’ha incrementat fins arribar al doble respecte a la anterior campanya, gràcies als 22 punts accesibles habilitats pels ajuntaments colaboradors i el reforç de la Fundación AXA.

Aquest treball asistencial ha estat possible gràcies als més de 270 professionals de salvament i l’acord signat per 12 ajuntaments alacantins i valencians, que aposten per la organització que es modernitza cada dia més amb noves ferramentes tecnològiques.