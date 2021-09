Creu Roja contribueix a la posada en marxa de 28 noves empreses a València a través del projecte Impulsa

Print This Post

Oberta la inscripció per a la 2a edició dels Premis Impulsa a l’Autoocupació en suport a persones autònomes i emprenedores en: ow.ly/uh6t102vigo

El projecte Impulsa ha reforçat i adaptat la seua activitat per a donar suport a l’emprenedoria davant el complex context de la pandèmia, atenent enguany a València a 170 persones i formar a 73 persones

Davant la situació d’emergència provocada pel coronavirus, Creu Roja duu a terme en l’últim any i mig el Pla Creu Roja Respon, amb l’objectiu d’atendre les persones més vulnerables davant la pandèmia. Dins del marc d’aquest pla, Creu Roja convoca la 2” edició dels “Premis Impulsa a l’Autoocupació”, una iniciativa de suport a les persones autònomes i emprenedores.



En un context social i econòmic altament complex, Creu Roja pretén amb aquests premis posar en valor i fer costat directament a aquelles persones emprenedores més vulnerables perquè puguen donar viabilitat i continuïtat als seus projectes d’autoocupació afavorint la sostenibilitat en els seus mitjans de vida.

Els “Premis Impulsa a l’Autoocupació” en la seua segona edició repartiran 11 ajudes econòmiques per valor total de 17.500€ dins de les 4 categories que s’estableixen en les seues bases. El termini de presentació de candidatures està obert fins al 30 de setembre. Més informació i bases en: ow.ly/uh6t102vigo

Durant la primera edició dels premis es van presentar més de 100 candidatures de persones emprenedores amb negocis posats en marxa. Des de València es van presentar sis projectes, dels quals quatre van resultar finalistes i tres d’ells premiats amb el Primer Premi i Segon Premi en Categoria Dona, i un Tercer Premi en creació d’empreses.

Balanç del Projecte Impulsa a València

Creu Roja fa costat a les persones autònomes i emprenedores que el tenen més difícil per a crear i consolidar les seues idees de negoci, a través del projecte Impulsa. En 2020 Creu Roja va fer costat a més de 1.400 persones emprenedores facilitant la creació i consolidació de 552 projectes d’autoocupació. A València, el projecte Impulsa ja ha atés enguany 170 persones, amb un total de 103 dones i 67 homes.

Durant aquest temps de pandèmia, la labor de Creu Roja consisteix a assessorar i fer costat a persones autònomes, facilitant la continuïtat dels seus negocis. L’assessorament contempla la gestió de les diferents mesures excepcionals en suport a persones autònomes, així com mediació per a la consecució d’ajudes i nou finançament, a més de reorientació i formació per a negocis adaptats als nous escenaris econòmics.



Enguany el projecte Impulsa ha contribuït en la creació d’un total de 28 noves empreses a València, de les quals 15 són iniciativa de dones i 13 d’homes. Entre els negocis posats en marxa enguany a València destaquen empreses de transport, taxistes, hostaleria, teràpies naturals, llavat de mascotes, fusteria, pàrquing de caravanes, entre molts altres.

Una de les intervencions destacades del Pla d’Ocupació és la consolidació de negocis ja creats, que a València la xifra ascendeix a 47 casos enguany. El projecte Impulsa, que compta amb el finançament de la Direcció General d’Inclusió i Ajuda Humanitària (Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions) i del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, està implantat a Sagunt i València a la província de València. També contempla la formació específica a persones emprenedores. Enguany s’han impulsat accions durant la Setmana de l’Emprenedoria, webinars de diferents temàtiques com a màrqueting en línia, vendes, així com formació sobre fiscalitat, finançament i pla d’empresa.