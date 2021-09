Creu Roja desplega el dispositiu sanitari de Falles 2021 de València i Gandia

Print This Post

El servei preventiu de Creu Roja contempla la cobertura de 32 actes organitzats per Junta Central Fallera a València i 21 per part de l’Ajuntament de Gandia.

Creu Roja duu a terme aquesta setmana un ampli dispositiu sanitari amb motiu de les Falles 2021, concretament a València i Gandia. Són serveis preventius que vetlaran per la seguretat de la ciutadania durant les celebracions festives, gràcies a la mobilització de recursos humans i materials on destaca la labor de voluntariat.



A València, la cobertura de Creu Roja per als 32 actes organitzats per la Junta Central Fallera es coordina amb Protecció Civil de l’Ajuntament de València. En cada servei s’activaran recursos de Creu Roja, d’acord amb la previsió de riscos, sent les mascletàs i les ofrenes els actes amb major desplegament en diferents emplaçaments, amb una mitjana de 8 ambulàncies, 4 vehicles de suport i més de 30 persones voluntàries.



Creu Roja serà present en mascletàs, castells de focs artificials, lliurament de premis, ofrena i cremà de les falles municipals, encara que aquestes es realitzaran a porta tancada sense públic. En total, s’han habilitat més de 270 llocs d’acció voluntària que seran coberts per més de 70 persones voluntàries a València.



Respecte a Gandia, Creu Roja durà a terme la cobertura sanitària per a un total de 21 actes organitzats per l’Ajuntament de Gandia, entre els quals figuren la cridà fallera, despertàs, mascletàs, castells de focs artificials, ofrena i cremà de monuments fallers. En total s’han programat més de 70 llocs d’acció voluntària, en els quals participaran més de 25 persones voluntàries.



Creu Roja ha preparat un servei sanitari inèdit per a les Falles 2021, amb les corresponents mesures de seguretat en temps de pandèmia. La principal novetat respecte a anteriors edicions resideix en la deslocalització dels grans actes per a evitar la massificació de públic, la qual cosa ha obligat a Creu Roja a crear diversos dispositius sanitaris simultanis en diferents localitzacions.



Creu Roja recorda a tota la població la importància de la hidratació, roba lleugera i protecció enfront dels artefactes pirotècnics durant les Falles 2021, a més del manteniment de la distància social en temps de pandèmia.