Creu Roja es mobilitza contra la basuraleza en el Port de Catarroja

El Projecte ALLIBERA, de SEU/BirdLife en aliança amb Ecoembes i la col·laboració de Creu Roja, organitza demà dissabte grans recollides col·laboratives de residus abandonats en la naturalesa en tota Espanya.



En aquesta V edició de la campanya ‘1m2 contra la basuraleza’, Creu Roja durà a terme més de 70 ‘batudes’ de recollida en 22 províncies espanyoles.

El voluntariat de Creu Roja es tornarà a mobilitzar demà dissabte contra la basuraleza. Més de 1.000 persones voluntàries duran a terme grans recollides col·laboratives de residus en uns 73 d’enclavaments naturals de 22 províncies del nostre país. Creu Roja se suma així a la campanya ‘1m2 contra la basuraleza’, impulsada pel projecte ALLIBERA, de SEU/BirdLife en aliança amb Ecoembes i que permetrà demà dissabte alliberar la naturalesa de residus abandonats en tot el país.



A València, la cita tindrà lloc demà dissabte de 10 a 13 hores en el Port de Catarroja, un dels punts més concorreguts al Parc Natural de l’Albufera per a preservar i conscienciar sobre la protecció del paratge.



L’objectiu d’aquesta gran recollida col·laborativa de residus no són els quilos recollits. La fi fonamental és conscienciar sobre l’impacte de la basuraleza. “L’objectiu de la campanya ‘1m2 contra la basuraleza’, que es refereix a tots aquells residus que són trobats en la naturalesa i vénen derivats de l’acció humana, és incidir en la prevenció perquè els residus que generem no siguen abandonats en entorns naturals”, indica Sara Casas, responsable d’aquesta intervenció en Creu Roja.

“Un dels residus que més ens preocupen per la seua creixent aparició en el medi natural és el provinent dels guants i màscares que usem per a protegir-nos enfront del COVID-19. Està demostrat, que aquests residus poden generar diversos impactes negatius tant en entorns terrestres com marins, com ara la mort directa d’espècies, convertir-se en un vector de malalties o afectar la salut humana; pel que evitar que arriben a la naturalesa és fonamental”, afirma Sara Casas.

Per a poder abordar el problema de la #basuraleza, és necessari tindre dades sobre la quantitat, composició, origen, comportament o àrees d’acumulació, de residus en l’arena. A través de l’acció del voluntariat es realitzen mostrejos en diferents espais naturals per a recaptar dades sobre la presència de residus i d’aquesta manera, poder identificar solucions eficaces per a la seua prevenció.



Actuacions a la província de València

Juntament amb l’acció ‘1m2 contra la basuraleza’ de demà dissabte 12 de juny, el voluntariat de Creu Roja realitza a la província de València un total de 16 neteges en platges a l’any. Aquestes actuacions dins del Projecte Allibera contra la #Basuraleza es duen a terme a les platges de la Malladeta, Arbre del Gos, Ferrós i Garrofera i El Perellonet. En aquestes accions els principals residus detectats són els plàstics, seguits d’hisops (bastoncillos de cotó) i burilles.



Són moltes les persones preocupades pel medi ambient i que han decidit, d’una manera o una altra, participar en les activitats de voluntariat a favor de l’entorn i de les persones. Segons apunta Sara Casas, “una de les àrees més desconegudes de Creu Roja és la de Medi Ambient. La nostra labor en aquest sentit engloba des de l’educació en valors ambientals per a la conscienciació social, a la millora del nostre entorn amb accions directes de conservació i neteja (projecte Allibera), la lluita contra la pobresa energètica o la gestió ambiental de la pròpia Organització preocupada per reduir l’impacte de les seues activitats (+CO(mpensa)2)”. Perquè tot això siga possible, es requereix la participació de les persones voluntàries, ja siga ajudant en les labors de conservació dels espais naturals o ajudant a les famílies en labors d’assessorament i millora de l’eficiència energètica en la seua llar.



“Per a formar part del voluntariat ambiental no es precisa cap requisit: solament, les ganes. Hi ha des de persones majors a estudiants joves; des d’experts en medi ambient a persones poc habituades a entorns rurals”, indica la portaveu de Creu Roja. També es plantegen altres activitats que contribueixen a l’objectiu global de la cura de la naturalesa -– activitats en parcs nacionals, neteges de rius, reforestacions, activitats en horts ecosocials o la promoció de bones pràctiques ambientals en tot el territori nacional. “Els qui participen en elles coincideixen: quant realitzes una acció de millora de l’entorn, els beneficis que obtens per part de la naturalesa es dupliquen”, destaca Sara Casas.