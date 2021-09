Creu Roja fica en valor el seu paper formador per salvar vides al Dia Mundial dels Primers Auxilis

Print This Post

Tot el món pot salvar vides: la proclama de la Creu Roja al Dia Mundial dels Primers Auxilis

Demà dissabte es celebra el Dia Mundial dels Primers Auxilis. En aquesta ocasió, el Moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja centra els seus esforços a conscienciar a famílies i entitats educatives en la importància d’aprendre primers auxilis en l’àmbit escolar.

Sota el lema ‘Se un heroi dels primers auxilis a l’escola i en la teua comunitat’ els xiquets i xiquetes es posen com a centre del tema d’enguany, en el més que mai, Creu Roja recorda que tot el món pot salvar vides.

En aquest sentit, Creu Roja reivindica l’educació en primers auxilis a les escoles, accessible a professorat i alumnat, i adaptada a l’edat dels estudiants, “ensenyant-los des del joc per als més xicotets, fins a les parts més teòriques per als majors”.

Creu Roja és líder mundial en matèria de capacitació i prestació de primers auxilis, formant anualment a 16 milions de persones de tot el món en aquesta matèria. Creu Roja Espanyola disposa d’una àmplia oferta de cursos que s’adapten tant a les necessitats de particulars com de col·lectius específics.

En 2021 Creu Roja ja ha format a 2.619 persones a través de 132 cursos de primers auxilis a la província de València, la qual cosa suposa un 30% més d’alumnat respecte a l’any anterior. En el conjunt de la Comunitat Valenciana enguany ja s’han celebrat un total de 308 cursos entorn de la matèria dels primers auxilis, que han capacitat a un total de 4.464 persones.

El Dia Mundial de Primers Auxilis és una oportunitat per a promoure els primers auxilis. També reconeix l’important paper que la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, i altres organitzacions tenen en la formació en aquesta matèria de primers auxilis, com una manera de fomentar la capacitat dels països per a respondre davant situacions d’emergències.