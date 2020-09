Creu Roja ha presentat hui dijous l’Informe sobre la Vulnerabilitat Social ‘Persones Joves en extutela i/o risc d’exclusió social’

Connect on Linked in

El 84% dels joves extutelats atesos per Creu Roja es troba en risc de pobresa i exclusió



A la Comunitat Valenciana, Creu Roja, a través de la Xarxa d’Emancipació de la Generalitat Valenciana, atén 424 joves.



El 81,5% està en atur, el 84% no rep cap prestació o subsidi, un 10% es veu obligat a viure al carrer o en situació d’alta precarietat o que el 55% no té a ningú que li expresse afecte, afecte o acompanye.



El 31% són espanyols i el 66% estrangers extracomunitaris.

Només un 10% ha tingut problemes amb la justícia abans dels 18 anys.

La crisi de la COVID-19 ha afectat de manera substancial a la inserció social i laboral d’aquests joves i ha agreujat la seua vulnerabilitat i el seu risc de pobresa i exclusió social. Per aquestes raons, Creu Roja ha continuat donant-los suport a través del Pla Creu Roja RESPON.

La situació de les persones joves que estan o han estat sota el Sistema de

Protecció a la Infància, i d’aquelles que no van arribar a estar-lo però que van créixer i es van fer majors d’edat en contextos de greu risc de vulnerabilitat, constitueixen un focus prioritari en l’acció social de Creu Roja. Ens referim a joves que han viscut situacions que generen una extrema vulnerabilitat, com el desemparament i abandó familiar, sinhogarismo, violència psicològica, abús sexual o processos migratoris sense referents adults



Fa més de dues dècades que Creu Roja manté, amb suport de les administracions públiques, una xarxa de serveis residencials i d’acció socioeducativa dirigits a aquest sector de població per a ajudar-los a definir i consolidar un procés d’autonomia personal i de vida emancipada, sent conscients de les grans vulnerabilitats a les quals es veuen sotmesos, ja que han d’accelerar un procés de vida independent onze anys abans que qualsevol altra persona jove que no haja estat exposada de manera precoç a situacions de desemparament i/o a la institucionalització. Dins d’aquest grup, la situació dels joves pròxims a la majoria d’edat que van realitzar processos migratoris sense referents adults revist especial risc.



Més de 3.600 joves en processos de extutela i/o en risc social van rebre suport de Creu Roja en 2019 des del projecte ‘Acompanyament socioeducatiu a la inserció de joves extutelats i/o en risc social’ en 25 províncies. A la Comunitat Valenciana es van atendre durant l’any passat a 399 joves en extutela, una labor que es desenvolupa a través de les Unitats Externes d’Emancipació (Programa MENTORA) dependents de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en el qual participa Creu Roja a les províncies d’Alacant, València i Castelllón. En el que portem d’any ja s’ha atés 424 joves i desenvolupat més de 8.300 intervencions amb ells i elles en l’àmbit de la Comunitat.

A més de les Unitats Externes pertanyents a la Xarxa d’Emancipació de la Generalitat Valenciana, Creu Roja gestiona la necessitat d’allotjament dels i les joves amb un pis d’emancipació situat a Alacant i compta també amb la gestió d’un nou recurs, concretament el Centre d’Atenció Temporal d’Emergències (CATE), situat en Benicassim (Castelló) i destinat a proporcionar allotjament a joves que es troben en situació de carrer.

Tota aquesta labor es complementa a la Comunitat Valenciana amb el projecte, finançat per IRPF, d’Acompanyament a la inserció dels i les joves extatutaldos/as i o en risc d’exclusió, projecte que es duu a terme en les tres províncies (i que va atendre 50 persones a Alacant, 93 a València i 34 a Castelló).

Un 10% de joves en extutela es veu obligat a viure al carrer

Amb la finalitat de desenvolupar propostes de millora per a la inserció d’aquests joves i identificar reptes de futur, així com per a oferir informació de valor a decisores polítics i actors implicats en aquesta matèria, Creu Roja ha elaborat un Butlletí sobre la Vulnerabilitat Social, ‘Joves extutelats i/o en risc social’ que ha presentat hui a nivell nacional en roda de premsa.



Aquest butlletí pretén donar a conéixer les situacions, problemes, perspectives, necessitats i reptes que viu la població atesa en el projecte de ‘Acompanyament socioeducatiu a la inserció social i laboral de joves en processos de extutela i/o en risc social’, analitzant les tendències i els punts d’inflexió.



Entre els problemes que evidencia aquest informe està el fet que els joves extutelats i/o en risc social són sector de la població molt vulnerable que afronta nombroses dificultats i barreres, en haver d’emancipar-se en complir els 18 anys, 11 anys abans que la mitjana a Espanya (29 anys).

D’aquest Informe de Creu Roja es desprenen dades preocupants:

El 83,9% es troba en risc de pobresa i exclusió,

El 81,5% està en atur

El 84% no rep cap prestació o subsidi

El 10% es veu obligat a viure al carrer o en situació d’alta precarietat.

Des del punt de vista de la formació i estudis, la situació no és millor.

El 56% no ha acabat d’estudiar per manca de mitjans, migració o desmotivació.

El 55% té un nivell de digitalització baix o nul, a penes el 30% utilitza internet per a buscar ocupació.

El 57% dels estrangers no té estudis homologats.

El 89% manca de permís de conduir.

Respecte a la seua salut i la seua situació emocional, podem destacar que

El 7% pateix malalties greus o discapacitat

Un 10,3% no té targeta sanitària

El 70% no pot comptar mai o quasi mai amb algú per a una ajuda econòmica important

El 64% no té amics que li visiten

El 55% no pot comptar amb algú que li expresse afecte

El 30% ha perdut confiança en si mateix.

D’altra banda, enfront dels estigmes i faules que afecten aquests joves, cal assenyalar que només un 10% ha tingut problemes amb la justícia abans dels 18 anys (el 20% espanyols enfront del 5% d’estrangers).

I, a més, la COVID-19

La crisi de la COVID-19 ha afectat de manera substancial a la inserció social i laboral d’aquests joves i ha agreujat la seua vulnerabilitat i el seu risc de pobresa i exclusió social.



La pèrdua de l’ocupació, la falta de protecció social, les dificultats per a l’accés a l’habitatge o els problemes derivats de la seua situació administrativa s’han vist incrementats també per la irrupció de la pandèmia.



Per aquestes raons, Creu Roja ha continuat donant-los suport a través del Pla Creu Roja RESPON enfront de la COVID-19 amb la cobertura de les seues necessitats bàsiques d’alimentació, vestuari, medicació o kits higiènics, a més del lliurament de dispositius electrònics i targetes SIM per a l’accés a internet, i de prestacions econòmiques puntuals (per al pagament de lloguers, subministraments, etc.), entre altres mesures.



Finalment, és important apuntar que l’Estat manca de mecanismes universals de suport a aquests joves una vegada complida la majoria d’edat. Un exemple d’això és que no poden ser beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) les persones menors de 23 anys, els qui manquen d’un habitatge (la prestació es vincula a un domicili), o els qui es troben en situació irregular.