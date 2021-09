Creu Roja Horta Sud presenta a l’Ajuntament de Catarroja el seu informe d’actuacions durant l’any 2020

Print This Post

En la reunió l’Ajuntament s’ha posat a la disposició de Creu Roja per a ampliar els serveis que desenvolupen al poble

L’Ajuntament de Catarroja ha rebut als representants de Creu Roja Horta Sud. D’aquesta manera, Juan Gabriel Soriano, president de l’organització a la comarca, ha presentat a l’alcalde, Jesús Monzó, i a la regidora de Benestar Social, Nuria Blanch, l’informe anual en el qual detallen les actuacions realitzades en el municipi durant el passat exercici 2020, així com els projectes que s’han desenvolupat.

“Aplaudim la gran labor social que Creu Roja desenvolupa a Catarroja en col·laboració amb Benestar Social. Any rer any ens demostren la seua energia per a desenvolupar projectes que impulsen la consciència ciutadana i vénen a complementar els molts programes socials amb els quals comptem des de l’Ajuntament”, explica Jesús Monzó.

D’altra banda, en la reunió s’ha posat sobre la taula la possibilitat d’ampliar els serveis que es presten a Catarroja. Una voluntat de continuar col·laborant més intensament amb una organització amb la qual Catarroja sempre s’ha mostrat molt identificada.