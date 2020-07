Creu Roja i Generalitat Valenciana reforcen els seus projectes de Cooperació Internacional enfront del COVID-19

Connect on Linked in

Actualment hi ha més de 20 projectes actius gestionats per Creu Roja Espanyola gràcies al finançament de la Generalitat Valenciana, en matèria d’Ajuda Humanitària, Cooperació al Desenvolupament i Educació per a la Ciutadania Global.

Creu Roja Espanyola i la Generalitat Valenciana han fet hui balanç del treball conjunt en matèria de Cooperació Internacional amb motiu de la visita de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació Internacional i de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, i de la directora general de Cooperació Internacional al Desenvolupament, Xelo Angulo, a la seu local.

La visita a la seu local de Creu Roja ha comptat amb la presència del vicepresident de Creu Roja a la Comunitat Valenciana, Francisco Galvañ, el president de la Comissió autonòmica de Cooperació Internacional, Carlos Ortega, el coordinador autonòmic de Creu Roja a la Comunitat Valenciana, Miguel Ángel Rodríguez, i la presidenta local de Creu Roja a València, Nieves Déu.

La trobada ha comptat amb la presentació de les principals actuacions que Creu Roja Espanyola ha dut a terme amb motiu del Pla Creu Roja Respon enfront del COVID-19 a València durant els primers mesos de l’emergència, a més d’una anàlisi dels projectes en cartera de Cooperació Internacional a la Comunitat Valenciana que compta amb finançament de la Generalitat Valenciana. Actualment hi ha 20 projectes gestionats per Creu Roja Espanyola gràcies a finançament des de la Comunitat Valenciana.

La principal novetat en matèria de Cooperació Internacional ha sigut el suport de la Conselleria de Participació a un nou projecte de Creu Roja a Ruanda, recentment aprovat pel Comité Permanent d’Acció Humanitària, que proporciona una resposta en matèria de salut i mitjans de vida a les persones afectades pel COVID-19 al país.

La consellera ha destacat el “paper fonamental d’organitzacions com Creu Roja i altres ONGs en la lluita contra la pandèmia, facilitant recursos a qui res té, actuant en sistemes econòmics i sanitaris summament vulnerables i que requereixen de la nostra ajuda”.

Tal com ha assenyalat Francisco Galvañ, Creu Roja Espanyola ha redoblat els seus esforços per a mantindre les accions de Cooperació Internacional i adaptar-les davant les mesures de seguretat de la pandèmia. “El compromís i treball de Creu Roja en la lluita contra la pandèmia i els seus efectes en les persones vulnerables, no sols ha sigut present dins de les nostres fronteres, sinó també fora d’elles. És un problema global i, també des de la Comunitat Valenciana, no oblidem a les persones vulnerables a tot el món reforçant i donant suport a projectes de cooperació, com és aquest que desenvolupem a Ruanda”.

A més del nou projecte a Ruanda, l’Ajuda Humanitària ocupa un lloc fonamental en el Pla de la Comunitat Valenciana a través del conveni del Centre Logístic d’Emergències Internacionals. En aquest sentit, al març va tindre lloc un enviament d’ajuda Níger des de la Comunitat Valenciana amb destinació a 3.640 famílies procedents de Nigèria per amenaces de grups armats.

L’Educació per a la Ciutadania Global continua apostant pel compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a través d’accions de sensibilització amb la població. En aquest sentit, les activitats a la Comunitat Valenciana s’han adaptat a nous contextos virtuals, per exemple, a través del projecte Ciutat 11 de sensibilització en ODS i el de Migracions Forçoses.

En matèria de Cooperació al Desenvolupament, Creu Roja continua apostant des de la Comunitat Valenciana per treballar al Sahel com una de les regions més empobrides del món i on la igualtat de gènere és un eix vertebrador en tots els projectes.

