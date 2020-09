Creu Roja identifica més de 100 punts que requereixen atenció a la Devesa de l’Albufera

Connect on Linked in

El projecte es realitza des del mes de juliol durant els caps de setmana gràcies al voluntariat i el suport de l’Ajuntament de València, en coordinació amb el Servei de Devesa-Albufera.

Des de l’inici del voluntariat s’ha cobert el 96,94% dels llocs d’acció voluntària oferits gràcies a la participació de 104 voluntaris i voluntàries.

Per cinqué any consecutiu, el voluntariat de Creu Roja Espanyola està brindat el seu suport al Servei Tècnic de la Devesa en les labors de conservació dels recursos naturals mitjançant accions de sensibilització i informació als visitants del parc en els períodes de màxima afluència.



Amb aquest programa mediambiental, que compta amb el suport de l’Ajuntament de València i de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, es pretén evitar els incendis forestals en aquest Parc Natural, a més de conscienciar a la ciutadania que visite l’entorn, transmetent-li bones pràctiques que no danyen l’ecosistema.



Els resultats estan sent notoris. Durant el període de participació del voluntariat no s’han originat incendis forestals, i les escasses incidències detectades han sigut de caràcter lleu, la qual cosa demostra que la labor informativa de Creu Roja, i els esforços de divulgació de la normativa d’ús i gaudi de la Devesa estan sent eficaces, aconseguint una conciliació d’interessos turístics i de respecte a la biodiversitat del Parc Natural cada vegada major entre la ciutadania.



El 70% de les incidències que van requerir solució immediata van ser solucionades en el moment per les persones voluntàries, gràcies a la seua labor de sensibilització i informació. Els visitants van demostrar no tindre objeccions a seguir les instruccions de Creu Roja, retirant hamaques i tendes de campanya, passejant les seues mascotes amb corretja, i estacionant els seus vehicles en els llocs habilitats per a això. Tan sols una vegada va ser necessària la intervenció del personal sanitari de Creu Roja per a resoldre un problema sanitari i dues vegades va ser necessària la intervenció de la Policia Local de València per a retirar dos vehicles mal estacionats.



D’altra banda, cal destacar el suport del voluntariat en el manteniment del Parc, registrant i donant part als agents mediambientals de les infraestructures que necessiten ser revisades, aconseguint que la feina de casa siguen més eficaces durant la resta de la setmana. Aquests avisos han sigut principalment per enderrocs i fem, i mobiliaris i passarel·les en mal estat.



A causa de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, s’han potenciat les mesures de seguretat del voluntariat per a protegir la seua salut enfront del coronavirus. Així mateix, el personal voluntari aprofita aquests patrullatges per a informar i aconsellar a la ciutadania sobre una gestió adequada de residus provinents de la COVID-19 com són els guants i les màscares.



Creu Roja acomiada l’estiu amb la participació de 104 persones voluntàries, que han cobert 349 dels 360 llocs d’acció voluntària oferits, agraint-los la seua participació i el seu compromís amb el medi ambient. D’aquesta manera, l’Organització aconsegueix formar un equip humà estable a València, compost per voluntariat capacitat i ciutadania, que vela per la protecció de l’espai natural i promou la conscienciació mediambiental.



Les activitats tenen lloc cada dissabte i diumenge en torns de matí i vesprada. L’Organització ha posat en marxa un protocol d’incorporació de segons necessitats i disponibilitat. Es tracta d’una forma àgil d’oferir participació ciutadana i implicar-la en aquesta labor mediambiental. Per a això i fins al pròxim 27 de setembre, les persones interessades es podran inscriure a través del correu devesa.voluntariado@cruzroja.es o el telèfon 963 606 211.

El voluntariat de Creu Roja també ha realitzat vigilància forestal per a la prevenció d’incendis en Sierra d’Agullent, Vall d’Ayora, Regió muntanyenca i Sierra Calderona de juliol a setembre.