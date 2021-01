Creu Roja mobilitza als seus equips davant la baixada de temperatures

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Creu Roja gestiona 3 albergs a la Comunitat Valenciana i contactarà en aquesta onada de fred amb prop de 40.000 persones.

La Institució humanitària va alertar a la seua xarxa d’assemblees a Alacant, València i Castelló per a atendre i reduir l’impacte que la baixada de temperatures puga tindre en persones majors i en extrema vulnerabilitat, tant baix ensostre com en el mateix carrer.

La coordinació i la rapidesa en la resposta a Emergències resulten claus per a reduir l’impacte que diferents esdeveniments crítics poden tindre sobre la població, especialment la més vulnerable, Creu Roja anticipant-se a la baixada de temperatures que s’espera per als pròxims dies ha posat en marxa els diferents mecanismes dels quals disposa per a alertar a la població.

Des de la institució s’ha activat el seu sistema d’Alerta Primerenca, dirigit a informar la població sobre la previsió que ocórrega una amenaça concreta, facilitant a més l’orientació sobre les mesures adequades a adoptar per a minimitzar els riscos, a través de trucades telefòniques i missatges. Des de Creu Roja aquesta previso contactar, aquests dies d’intens fred amb almenys 6.000 persones vulnerables a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, contactarà amb més de 30.000 persones majors a la Comunitat Valenciana per a alertar-los davant la baixada considerable de temperatures, els perills que comporta i revisar les mesures a prendre en les seues llars i si isqueren al carrer.

D’altra banda, la Institució humanitària està gestionant 3 albergs municipals d’acolliment a València, Alzira i Alacant, en els quals entre última hora de la vesprada i primera del matí s’ofereixen places 60 per a pernoctar i algun aliment calent.

La Institució ha alertat així mateix als seus Equips de Resposta Bàsica en Emergències en la seua xarxa d’assemblees locals en les tres províncies per a atendre aquelles persones que patisquen els rigors de les temperatures extremes que s’esperen en les pròximes hores.

A més, s’han activat les unitats d’Emergència Social perquè diversos centenars de voluntaris i voluntàries que les componen, recórreguen els carrers en les unitats mòbils per a oferir abric, café o fins i tot trasllat als qui ho necessiten.