Creu Roja premiada per la Plataforma del Voluntariat de la CV pel Pla Respon

El Pla Respon ha suposat la major mobilització de recursos, materials i humans, en els 156 anys d’història de Creu Roja Espanyola.

Va permetre cobrir necessitats bàsiques de la població i diferents intervencions en àrees com les emergències, l’atenció sanitària, l’educació, la inclusió social i el suport psicosocial entre altres.

La Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana va premiar anit a Creu Roja en els seus V Premis de Voluntariat 2020, en la categoria de “Protecció Civil i Medi Ambient” pel Pla Respon, llançat al març de l’any passat, com a resposta de la Institució humanitària a les necessitats dels col·lectius vulnerables que es van veure més intensament colpejats per la pandèmia del *Covid-19.

A la Comunitat Valenciana, el Pla va permetre ajudar en els primers mesos a quasi 400.000 persones, amb un total d’1.632.575 respostes integrals enfront de la pandèmia. De tal forma, i en col·laboració amb les institucions públiques, Creu Roja va poder donar resposta a les necessitats bàsiques de la població, a través d’intervencions en àrees com les emergències, l’atenció sanitària, l’educació, la inclusió social, el suport psicosocial, la cura del medi ambient o la millora de l’accés a l’ocupació.

Això va anar només possible gràcies a la mobilització de més de 6.000 persones voluntàries de la Institució humanitària a València, Castelló i Alacant.

A la Comunitat Valenciana el 60% de les noves persones voluntàries incorporades són dones, amb una mitjana de 36 anys d’edat i un nivell d’estudis superiors.

La intensa dedicació de totes elles en la resposta de Creu Roja a les urgents necessitats de la població va sumar quasi 166.000 hores de Voluntariat.

A l’anunci del premi, en una gala retransmesa en streaming pels perfils de Facebook i Youtube de la Plataforma, va assistir el president autonòmic de Creu Roja a la Comunitat Valenciana, Rafael Gandia, qui en la seua concessió i en posterior roda de premsa va elogiar la importància del Voluntariat en la societat, va recordar que la Institució humanitària “va orientar tota l’organització a reforçar els mecanismes de resposta a la crisi sanitària i social, fent costat a les Administracions Públiques, d’acord amb el nostre rol auxiliar dels poders públics”.

El president autonòmic de Creu Roja va posar també de relleu el suport que va rebre Creu Roja a la Comunitat Valenciana per part de 363 empreses en la primera fase del Pla Respon, que amb les seues donacions van donar també resposta a les necessitats dels col·lectius vulnerables a través de Creu Roja.

Persones majors, cuidadors d’aquestes, persones amb problemes de salut i amb diversitat funcional, menors d’edat vulnerables, als quals es va facilitar material per a seguir la seua educació de manera virtual, van ser objecte d’atenció especial per part de Creu Roja.

Motivacions i expectatives del voluntariat

Creu Roja va fer un estudi sobre les causes, motivacions i expectatives que van portar a més de 63.000 persones a mobilitzar-se enfront de la pandèmia en el marc del Pla Creu Roja Respon. Resulta interessant veure que el motiu majoritari per a col·laborar amb el Pla Creu Roja Respon és que “Creu Roja és un lloc on fer una cosa pràctica i positiu”, seguida de la capil·laritat de l’Organització, “La seua capacitat d’arribar a tota mena de lloc i situació”, així com per la capacitat de Creu Roja d’unir a les persones amb un propòsit comú.

Sobre Creu Roja i el Voluntariat

Creu Roja representa el major moviment humanitari, ciutadà i independent del món que porta 156 anys col·laborant amb entitats públiques i privades perquè la humanitat i la dignitat arribe a totes les persones en qualsevol lloc i en tot moment i circumstàncies. Des del començament de la crisi del COVID-19, Creu Roja està actuant en tots els països del món afectats, representant la major mobilització de recursos, capacitats i persones en la seua història en favor de les persones més vulnerables la població general.

El Voluntariat és un dels principis fonamentals de Creu Roja i per això l’Organització promou una participació flexible i oberta de la societat en l’acció voluntària, facilitant la incorporació a través dels mitjans digitals – web i app de Creu Roja- i tradicionals -telèfon i de manera presencial-, i adaptant-se als interessos i disponibilitat de les persones, en tot el territori nacional.

A Espanya, Creu Roja compta amb més de 200.000 persones voluntàries i més de 1.400 punts d’atenció en tot el territori, que permeten atendre anualment a més de 4 milions de persones a nivell nacional, de les quals més de 1,7 milions són ateses des de programes socials. Amb el suport de més d’1.360.000 socis, empreses i aliats.

A més de treballar en la sensibilització i conscienciació de la població en favor dels més vulnerables, CRE treballa amb cada persona en situació de vulnerabilitat o en risc d’estar-ho, de manera personalitzada i oferint una resposta integral, actuant sobre totes i cadascuna de les diferents causes que ho estan produint, així com sobre el seu entorn, de manera que li permeta superar i eixir veritablement de la vulnerabilitat. Treballem sota les següents àrees de coneixement: Inclusió social, Ocupació, Salut, Educació, Socors/emergències i Medi ambient.

Creu Roja Espanyola pertany al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitjalluna Roja present en 192 països. Actuant sempre sota els seus set Principis Fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat.