Creu Roja reforça l’orientació laboral amb més de 2.300 persones a la Comunitat Valenciana

El Pla d’Ocupació procura reduir l’impacte econòmic i social del COVID-19



El Pla d’Ocupació treballa per a reduir la bretxa digital, fer costat als qui ho tenen més difícil i mediar amb empreses que necessiten personal qualificat en aquest moment.



El 30% de les persones amb les quals es treballa des del Pla d’Ocupació no disposa de cap dispositiu amb connexió a internet.

Després de la declaració de l’Estat d’Alarma, a mitjan mes de març, Creu Roja Espanyola va posar en marxa la major operació de la seua història quant a mobilització de recursos, capacitats i persones, el Pla Creu Roja RESPON enfront del COVID-19.

L’objectiu d’aquest Pla a dos mesos és el d’atendre a més d’1.350.000 persones vulnerables i població en general a través d’una intervenció integral que contempla àmbits sanitaris, d’emergències o d’inclusió social.

La millora de l’ocupabilitat és una de les línies d’aquest Pla Creu Roja RESPON. El Pla d’Ocupació de Creu Roja que, en 2019 va atendre 7.747 persones amb dificultats per a accedir al mercat laboral a la Comunitat Valenciana amb un total de 1.430 insercions, ha mantingut i intensificat la seua activitat des de la declaració de l’Estat d’Alarma, realitzant un gran esforç per part dels equips, així com reforçant els recursos i duent a terme adaptacions tecnològiques per a continuar fent costat a les persones.

En els quatre primers mesos de l’any, els equips del Pla d’Ocupació ja han registrat atencions amb 2.385 persones a la Comunitat Valenciana (63% dones) per a millorar la seua ocupabilitat i acostar-les al mercat de treball. Malgrat la difícil situació per la qual travessen moltes empreses del nostre país, s’han mantingut diferents col·laboracions en matèria de formació, prospecció del mercat laboral i fins i tot intermediació.

A la Comunitat Valenciana, per exemple, s’han gestionat ofertes de treball per a empreses de neteja, indústria, supermercats, cuidats de persones majors, teleoperadores i en el sector agrícola.

El Pla Creu Roja RESPON atorga al Pla d’Ocupació un paper fonamental perquè les persones s’activen laboralment i, en alguns casos, reorienten les seues capacitats professionals. Segons la responsable del Pla d’Ocupació a la Comunitat Valenciana, Mª Carmen Torres, “l’ocupació serà fonamental en els pròxims mesos per a evitar la cronificació de la pobresa. Per això animem a les persones participants perquè aprofiten aquest context per a formar-se i estiguen preparades per a l’ocupació quan es reactiven tots els sectors productius”-

El Pla d’Ocupació ha hagut de redefinir totes les activitats d’orientació i capacitació laboral a un format en línia. Per a això, Creu Roja ha centrat els seus esforços en un cens tecnològic per a conéixer l’equipament amb el qual comptava cada persona, així com les seues competències digitals per a continuar la seua formació. Conforme a les dades obtingudes, un 30% de les persones amb les quals es treballa en el Pla d’Ocupació no disposa de cap dispositiu amb connexió a Internet. Per aquest motiu Creu Roja treballa en diferents solucions adaptades a cada cas, proporcionant en règim de préstec dispositius o accés a internet.

Des de l’inici de l’Estat d’Alarma, el treball del Pla d’Ocupació s’ha centrat en la informació i orientació a les persones per a la cerca activa d’ocupació, accions formatives en competències bàsiques, transversals i digitals, difusió de recursos audiovisuals o tutories personalitzades de suport.

La formació resulta fonamental en l’accés al mercat laboral. Des de principis d’any Creu Roja ja ha realitzat 568 cursos a la Comunitat Valenciana amb participació de 1.175 persones a la Comunitat Valenciana. Durant l’Estat d’Alarma, els equips d’Ocupació han realitzat, per exemple, cursos de carnisseria o xarcuteria, venda de comerç, gestió de xarxes socials i habilitats comercials per a emprenedors, així com assessoria d’imatge influencer per a venda en comerç.

En aquest context el Servei Multicanal d’Informació i Orientació laboral CRE-e s’ha mostrat com un servei fonamental del Pla d’Ocupació de Cruz per a estar prop de les persones en matèria de millora de l’ocupabilitat i cerca d’ocupació. Tots els canals d’aquest servei s’han reforçat per a solucionar tots els dubtes de la ciutadania, des de conéixer l’abast de les mesures adoptades, fins a saber com sol·licitar prestacions o els tràmits que han de realitzar les persones afectades pels ERTEs, entre altres assumptes que els afecten en el pla laboral davant aquesta situació de crisi.

El Servei Multicanal d’Informació i Orientació laboral CRE-e compta amb un telèfon gratuït: el 900 22 11 22, el número de WhatsApp 678 502 136 i de manera online a través de www.cruzroja.es/cree i els seus comptes en Instagram,Facebook, Twitter, YouTube i Pinterest, on poden trobar-se recursos i píndoles formatives que complementen l’atenció prestada pel servei.

Sobre Creu Roja

Creu Roja representa el major moviment humanitari, ciutadà i independent del món que porta 155 anys col·laborant amb entitats públiques i privades perquè la humanitat i la dignitat arribe a totes les persones en qualsevol lloc i en tot moment i circumstàncies. Des del començament de la crisi del COVID-19, Creu Roja està actuant en tots els països del món afectats, representant la major mobilització de recursos, capacitats i persones en la seua història en favor de les persones més vulnerables i la població general.

A Espanya, Creu Roja compta amb més de 200.000 persones voluntàries i més de 1400 punts d’atenció en tot el territori, que permeten atendre anualment a més de 4 milions de persones a nivell nacional, de les quals més de 1,7 milions són ateses des de programes socials. Amb el suport de +1.360.000 socis, empreses i aliats.

Creu Roja Espanyola pertany al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Medialuna Roja present en 192 països. Actuant sempre sota els seus set Principis Fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat.