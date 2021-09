Creu Roja reforçarà la seua ajuda a persones afectades per la pandèmia a la Comunitat Valenciana amb 320.000 euros donats per UNESPA

Print This Post

El reforç serà possible gràcies a una donació total de l’entitat per valor de 3,8 milions d’euros per al pla Creu Roja RESPON enfront de la COVID-19.

Els fons es destinaran al desenvolupament de 4 de les 6 àrees d’intervenció de Creu Roja: Ocupació, Inclusió Social, Salut i Educació.

Creu Roja reforçarà 4 de les seues principals àrees d’intervenció del Pla RESPON a la Comunitat Valenciana amb 319.505 euros, fons que l’Organització gestionarà a través de les seues seus a les províncies d’Alacant, Castelló i València.



El reforç dels fons d’intervenció a la Comunitat Valenciana prové d’una donació de UNESPA a Creu Roja per un valor total de 3,8 milions d’euros, que té per objectiu millorar l’ajuda a persones afectades per la pandèmia del Covid-19, i que ara es reparteixen en tot el territori nacional.



El president de Creu Roja a la Comunitat Valenciana, Rafael Gandia, considera que “la iniciativa de UNESPA afavorirà la recuperació de moltes famílies i persones a les quals la pandèmia va colpejar durament” i subratlla “el necessari d’aquests suports per a recuperar com més prompte millor tant a les víctimes de la pandèmia com a totes aquells col·lectius que ja patien dificultats extremes amb anterioritat a aquesta”.



Un grup de 107 asseguradores, coordinades per UNESPA, llançava a la fi del mes de juny ‘Estar preparats’ (Per a estar més segurs), un programa de donacions dotat amb 28 milions d’euros que s’ha desenvolupat en el sector assegurador per a superar la crisi sanitària i apuntalar la recuperació.



Aquests diners servirà per a secundar quatre de les sis àrees d’intervenció de Creu Roja: Ocupació, Inclusió Social, Salut i Educació.

Reforç d’Àrees a la Comunitat Valenciana

Dels 319.505 euros que Creu Roja gestionarà a la Comunitat Valenciana, 90.947 reforçaran l’àrea d’Ocupació; 105.540 euros Inclusió Social; 7.000 l’àrea de Salut i 116.018 més la d’Educació.



Creu Roja a la província d’Alacant reforçarà aquestes àrees amb un total de 139.003 euros, del que 48.847 es destinaran a l’àrea d’Ocupació; 49.472 a Educació; 39.684 a Inclusió Social i 1.000 a Salut.



En Castelló Creu Roja comptarà amb 50.700 euros més, dels que 16.100 euros es destinaran a l’àrea d’Ocupació; 17.620 a Educació; 11.980 a Inclusió Social i 5.000 a l’àrea de Salut.



Pel que fa a la província de València, l’àrea d’Ocupació es reforçarà amb 26.000 euros; a Educació es destinaran 48.926; altres 53.876 a Inclusió Social i altres 1.000 per a l’àrea de Salut.

A través de l’àrea d’Ocupació es reforçarà l’ocupabilitat de persones vulnerables que estan en atur, i la cerca activa d’ocupació; en matèria d’Inclusió Social es treballarà per a reduir la bretxa digital, la pobresa energètica i s’oferirà formació en competències digitals; en l’àrea de Salut s’enfortirà l’acompanyament psicosocial amb professionals del servei ‘Creu Roja T’Escolta’ (programa d’atenció telefònica gratuït per a la cura de la salut mental: gestió de l’ansietat, soledat, faig mal…Telèfon 900 107 917); i en l’àrea d’Educació es fomentarà la millora del rendiment acadèmic i treballarà per a evitar el fracàs escolar dels xiquets i xiquetes amb una educació integral, que disposaran de kits educatius amb dispositius tecnològics i connectivitat, així com kits de protecció individual enfront del coronavirus.

La donació s’ha distribuït de manera equitativa en totes les províncies tenint en compte les situacions de necessitat de cada territori i sobre la base dels criteris determinats per Creu Roja.

La rellevància d’aquesta aliança resideix a fer possible el reforç del pla Creu Roja RESPON en les àrees de coneixement de Creu Roja, arribant a tots els territoris de l’estat per la presència capil·lar i local de totes dues organitzacions. A Espanya, Creu Roja compta amb més de 250.000 persones voluntàries i més de 1.400 punts d’atenció en tot el territori, que permeten atendre anualment més de 4 milions de persones en tot el país, de les quals més de 1,7 milions són ateses des de programes socials. Tot això amb el suport de prop de 1,4 milions de socis, empreses i aliats en tots els sectors de la societat.



La iniciativa que ha desenvolupat UNESPA constitueix la segona fase de les accions empreses per les asseguradores per a combatre les conseqüències de la pandèmia. Prèviament i durant un any, el sector ha cobert a més d’1 milió de treballadors de centres sanitaris i residències