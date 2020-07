Creu Roja reparteix 3.173 cistelles d’aliments en el domicili de persones majors a la ciutat de València

Print This Post

El projecte de Creu Roja compta amb el suport de la Regidoria d’Envelliment Actiu de l’Ajuntament de València, es va posar en marxa durant l’Estat d’Alarma per a fer costat a un dels col·lectius més vulnerables enfront del COVID-19

Amb motiu de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, Creu Roja va posar en marxa la major mobilització de recursos de la seua història a la ciutat de València a través del Pla Creu Roja Respon. És la resposta de l’organització a les persones més vulnerables enfront del coronavirus, que ha comptat amb el suport destacat de l’Ajuntament de València, i que ha aconseguit durant els seus primers dos mesos de l’emergència a un total de 38.700 persones.

Un dels eixos d’aquest Pla adaptat a les necessitats socials i humanitàries és el col·lectiu de persones majors. Per això, Creu Roja Espanyola i la regidoria d’Envelliment Actiu de l’Ajuntament de València van posar en marxa a la fi de març un projecte de lliurament de cistelles d’aliments en el domicili de persones majors.

Per a conéixer de prop els detalls del projecte i agrair la labor del voluntariat que participa en el repartiment d’aquestes ajudes, hui s’han acostat a la seu local de Creu Roja la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, i la regidor d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé. Allí han sigut rebudes per la presidenta local de Creu Roja a València, Nieves Déu, i el referent provincial de Relacions Institucionals de Creu Roja a València, Vicente Ripoll, entre altres representants.

Des de l’inici de la distrib u ció de les ajudes a domicili en la capital, Creu Roja Espanyola ja ha repartit un total de 3.173 cistelles d’aliments a un total de 310 persones. El perfil principal és una persona major de 65 anys que té dificultats per a accedir als aliments durant la pandèmia, tant per impediment físic com econòmic. La majoria té associat algun tipus de minusvalidesa o malaltia crònica, ja siga de tipus dietètic-nutricional.

Les cistelles bàsiques alimentoses garanteixen les necessitats energètiques i nutricionals de les persones majors per a una setmana, i permeten l’accés a alimentació variada i sana. Aquest projecte, que es va posar en marxa el 31 de març, contempla el lliurament diari de 45 cistelles. Està vinculat al servei de l’Ajuntament de València per a l’atenció de majors i de moment està previst fins al mes d’agost.

Juntament amb els productes, Creu Roja inclou recomanacions nutricionals, propostes de menús i l’adaptació per a persones amb patologies cròniques o al·lèrgies. Així mateix, promou hàbits saludables a través de les trucades telefòniques, amb consells per a afrontar les altes temperatures en una onada de calor, prevenció d’accidents a l’estiu i prevenció del melanoma.

Així mateix, Creu Roja Espanyola duu a terme una destacada labor amb persones majors a València que s’han adaptat al nou context social, fomentant amb totes les garanties sanitàries l’acompanyament domiciliari del voluntariat i incrementant el contacte telefònic. Les crides pretenen mitigar situacions de soledat no desitjada, comprovar el seu estat de salut, proporcionar consells de prevenció enfront del COVID-19 i detectar possibles necessitats.

Sobre Creu Roja

Creu Roja representa el major moviment humanitari, ciutadà i independent del món que porta 155 anys col·laborant amb entitats públiques i privades perquè la humanitat i la dignitat arribe a totes les persones en qualsevol lloc i en tot moment i circumstàncies. Des del començament de la crisi del COVID-19, Creu Roja està actuant en tots els països del món afectats, representant la major mobilització de recursos, capacitats i persones en la seua història en favor de les persones més vulnerables la població general.



A Espanya, Creu Roja compta amb més de 250.000 persones voluntàries i més de 1.400 punts d’atenció en tot el territori, que permeten atendre anualment a més de 4 milions de persones a nivell nacional, de les quals més de 1,7 milions són ateses des de programes socials. Amb el suport de +1.360.000 socis, empreses i aliats.



Creu Roja Espanyola pertany al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Medialuna Roja present en 192 països. Actuant sempre sota els seus set Principis Fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat.