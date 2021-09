Creus que la tornada a les aules és més segura que l’any passat?

Print This Post

Disparitat d’opinions entre els pares i mares d’Alzira en torn a la idoneitat de començar el nou curs amb el Covid encara molt present

Fa pocs dies els xiquets i xiquetes de la Ribera han començat el curs escolar amb noves mesures de seguretat per la Covid. Els centres educatius han obert les seues portes seguint tots els protocols marcats per les autoritats i s’han ficat mitjans per tractar d’evitar contagis. Però: Esta tornada a les aules és realment prudent i segura?

Hui hem eixit als carrers aldedanys als col·legis d’Alzira per preguntar als pares i mares de la capital de La Ribera Alta una cosa molt concreta: Creu vosté que Tornada al Cole d’enguany és més segura que l’any passat?

Disparitat d’opinions en torn a un debat que continua molt present als rogles de pares a la porta de les escoles i que té dos extrems: començar, avançar i que els xiquets no perden més classes o garantir la fi d’una pandèmia a les cases dels valencians.