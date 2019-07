Cristóbal García reparteix les funcions entre els edils de Tous

Print This Post

Ja es coneixen les funcions que exerciran els regidors de l’equip de govern que comanda Cristóbal García a l’Ajuntament de Tous. L’alcalde, que va renovar en el càrrec en les passades eleccions municipals per sisena legislatura consecutiva, ostentarà també competències en Interior i Personal. Juan Ramón Báguena és el primer tinent d’alcaldia i desenvolupa funcions en Serveis Socials, Noves Tecnologies i

Esdeveniments Esportius. De moment, el docent de professió exerceix com a alcalde en funcions per la recuperació de Cristóbal García, que va patir una indisposició durant la campanya electoral. Per part seua, el també professor Bernardo Martínez assumeix les regidories d’Agricultura, Jardins i Parcs, Medi Ambient i Explotacions Agropecuàries. Serà el segon tinent d’alcaldia.



La mestra d’Educació Infantil Alicia Ramos tornarà a comptar amb un paper important en l’actual equip de govern. La jove edil ostentarà càrrecs en Cultura, Educació i Dona. Per part seua, l’administratiu Víctor Grau desenvoluparà les seues funcions en Festes, Joventut i Publicacions. L’últim regidor amb funcions serà José María Ortega. Director de Producció a nivell professional, Ortega assumirà Urbanisme i Sanitat.