Cristóbal Sorní, en monuments grans, i Llibertat, en infantils, s’alcen com a guanyadores a Burjassot

Des de primera hora del matí el jurat de Burjassot ha recorregut les 13 Falles del municipi per a valorar els monuments fallers i els millors ninots. Després d’una nit en la qual l’aigua ha sigut la protagonista, els fallers i les falleres s’han esforçat molt perquè tot estiguera preparat en la visita del jurat.

Jurado que ha deliberat a l’Ajuntament atorgant, en monuments grans, el primer premi de la Secció Especial a la Falla Cristóbal Sorní, sent el segon per a Espartero, el tercer per a Mendizábal i el quart per a la Falla Llibertat.

Aquesta última Comissió és la que s’ha alçat amb el triomf en monuments infantils, rebent el primer premi de Secció Especial, seguida de la Falla Mendizábal, Fermín Galán i sent el quart premi per a la Falla Cristóbal Sorní.

En el cas del premi al Millor ninot, en categoria infantil, el primer premi ha sigut per a la Falla Mariano Benlliure, el segon per a Isaac Peral i el tercer per a Fermín Galán. En categoria major, el primer premi ha sigut per a Espartero, el segon per a Mendizábal i el tercer per a la Falla Nàquera.

Després del lliurament de premis en el Saló de Plens, les següents cites falleres a Burjassot seran el dissabte dia 4 de març amb la Burjadespertà, la mascletá i l’ofrena en honor a la Patrona, la Verge del Cap.