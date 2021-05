Cromàpica torna amb un mural participatiu a la Font de l’Omet de Picassent

Print This Post

El Festival d’Art Urbà suma una nova representació artística a Picassent. Durant el cap de setmana passat, un taller participatiu ha deixat ben acolorit el pas subterrani a l’Omet, on ha participat el veïnat del barri de la mà de Colectivo Ensayo

Cromàpica torna amb força. Este cap de setmana ha tingut la seua primera representació a l’Omet. I és que, el festival d’Art Urbà de Picassent continua sent una apostada continuada en el temps, i tot la seua parada en l’edició de l’any passat amb motiu de la pandèmia global sanitària marcada per la Covid19, es recupera enguany amb artistes com Colectivo Ensayo, Doa Oa, Zëshar Bahamonte, que seran els primers que crearan els seus murals en diferents punts del municipi al llarg dels pròxims mesos.

Segons manifesta l’edil de Cultura, Jaume Sobrevela, «Estos són solament els primers noms confirmats d’una llista que anirà ampliant-se fins que acabe l’any, amb destacats artistes en l’àmbit nacional que plasmaran les seues obres de manera periòdica en diferents punts de Picassent».

En juny i juliol tindran lloc noves intervencions a la ronda sud i al Poliesportiu municipal, respectivament.