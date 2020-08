Cs Albuixech denuncia l’actitud “partidista i antidemocràtica” de l’alcalde en l’ús dels fons públics municipals

Print This Post

Vecina denúncia que el socialista, “amb el vistiplau de Compromís, beneficia a uns residents sobre uns altres, i veta l’accés de l’oposició al consistori”

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament d’Albuixech, Julián Vecina, ha denunciat la “actitud partidista i antidemocràtica de l’alcalde socialista José Vicente Andreu Castelló” per l’ús dels fons municipals. Segons ha assegurat el regidor de la formació liberal, “des de l’Ajuntament s’estan netejant alguns solars privats amb diners públics, mentrestant, altres veïns han de pagar aquests treballs de neteja de la seua pròpia butxaca.”

“Portem molt temps preguntant a l’alcalde per això, però ens respon amb evasives”, ha afegit després d’instar a Andreu Castelló a “retornar el cost d’aquestes actuacions a les arques públiques o, en cas contrari, s’hauran de prendre les mesures legals oportunes”.

El portaveu de Ciutadans ha recordat que “el PSPV d’Albuixech està actuant d’aquesta manera amb la total connivència dels seus socis de Govern, Compromís, que els seus dos regidors no han parat els peus a l’alcalde en cap moment”.

A més, l’edil també ha censurat que “l’alcalde prohibisca als regidors de l’oposició, en aquest cas els de Ciutadans, l’entrada a l’Ajuntament sense el seu permís”. “Ens ha d’autoritzar prèviament quan som, com ell, representants públics triats democràticament”, ha defensat. Per tot això, Veïna ha sol·licitat “transparència sobre la neteja dels solars, s’han de donar totes les explicacions pertinents en el ple, i un canvi d’actitud cap a Ciutadans com a grup municipal”. “Estem cansats d’aguantar aquest tipus de menyspreus”, ha assegurat.