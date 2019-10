Cs Alzira aconsegueix que es faci una Fira de Nadal accessible per a persones amb autisme i Asperger

Print This Post

Vidal: “Celebrem la unanimitat, però lamentem no hi haja bus al Racó ni sistemes anti entravessament fins que el bipartit puga penjar-se la medalla”

“Ciutadans (Cs) Alzira ha aconseguit unanimitat per fer una Fira de Nadal accessible a persones amb autisme i Asperger, trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), i les Persones Altament Sensibles (PAS)”,ha destacat el portaveu del grup municipal, Miguel Vidal.

L’edil ha celebrat que “tots els partits s’hagen posat d’acord per caminar cap a una ciutat veritablement inclusiva i accessible“. A més, ha explicat que “es reservaran unes hores a la setmana perquè les atraccions es puguen disfrutar sense les llums ni els sons que resulten tan molestos als qui tenen una especial sensibilitat“.

No obstant això, el regidor de Ciutadans ha lamentat que “l’autobús urbà seguisca sense arribar al Racó i que els sistemes anti entravessament per als centres educatius hagen de seguir esperant que el bipartit considere que és el moment de penjar-se la medalla”. En aquest sentit, Vidal ha mostrat “la seua sorpresa per la negativa del govern local a presentar conjuntament la proposta d’adquisició d’aparells que eviten l’asfíxia a entravessaments”.