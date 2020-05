Cs Alzira aplaudeix a l’Ajuntament sol·licite un préstec tal com el partit taronja va demanar al març

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Vidal: “Ens alegra que es tinguen en compte les nostres propostes perquè aquest crèdit és necessari per a ajudar els més vulnerables, i a pimes i autònoms”



Ciutadans (Cs) ha aplaudit que “l’Ajuntament sol·licite un préstec tal com el partit taronja va demanar al març”, ha destacat el portaveu Miguel Vidal, qui ha recordat que “Cs va proposar que s’ampliara la liquiditat del consistori per a ampliar ajudes i compensar la falta d’ingressos“. “És necessari, sobretot, que es destine a les famílies més vulnerables, i a autònoms i pimes per a reactivar l’economia d’Alzira“, ha defensat.

Segons ha explicat Vidal, “ja vam dir que estàvem oberts a concretar la quantitat i la seua destinació”. Per això, ha assegurat, “ens sembla bé que siguen sis milions, un més del que nosaltres vam proposar”. No obstant això, ha criticat, “malgrat ser una iniciativa de Cs, ni tan sols ens han informat d’aquesta important decisió i ens hem assabentat per la premsa“.

Finalment, l’edil ha celebrat que “una vegada més les aportacions de Cs Alzira en junta de portaveus es duguen a terme”. “Estem orgullosos que les nostres propostes siguen executades pel govern local perquè tenen com objectiu el benefici de tota la ciutadania“, ha conclòs.