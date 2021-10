Cs Alzira considera millorable la neteja i manteniment de parcs i jardins

Connect on Linked in

Vidal: “És inexplicable que l’augment del pressupost en aquestes partides siga ineficaç, Alzira està cada vegada més bruta i abandonada”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha considerat “millorable la neteja i manteniment de parcs i jardins”. “Entre altres, el *Boulevard de Tulell és un clar exemple”, ha concretat.

En la mateixa línia, ha criticat, “és habitual trobar brutícia, matolls que envaeixen calçades, voreres o passos de vianants; tanques que dificulten la visibilitat; i flors que es marceixen ràpidament”. Igualment, ha destacat, “trobem punts de llum que no reuneixen condicions mínimes de seguretat per als vianants, especialment per als xiquets, amb el risc que això suposa”.

“Els alzirenys paguem molts impostos per a després patir l’abandó dels nostres espais públics, com el que també veiem al parc contigu a la ‘Casa Blava’, que ha passat més d’un any i segueix sense fer-se”, ha declarat el regidor de la formació taronja.

Per a Vidal, “l’equip de govern té moltes mancances a l’hora de gestionar; té moltes intencions, però pocs resultats”. “Ens trobem amb pressupostos cada vegada més inflats en aquestes partides i contractes, però la realitat és que cada vegada està tot pitjor”, ha lamentat.

A més, l’edil de Cs ha defensat que “s’ha arribat a aquesta situació perquè els diners no es destina al realment important”. “En algunes zones no paren de plantar i gastar recursos en plantes decoratives que duren dos mesos i en unes altres no es manté i estan completament salvatges”, ha assegurat, al mateix temps que ha sol·licitat que “primer es mantinga el que hi ha abans de gastar més diners en altres accions”.