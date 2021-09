Cs Alzira considera “totalment insuficient” la beca de l’Ajuntament per al transport dels estudiants

Connect on Linked in

Aledón advoca per “la gratuïtat de l’autobús urbà, convenis amb Renfe i col·laboració públic-privada perquè les ajudes arriben a tots”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha titllat de “totalment insuficient” la beca de l’Ajuntament per al transport dels estudiants.

Segons l’edila de Cs, “amb els 100 euros no es cobreix ni un mes de transport públic des que l’estudiant ix de casa fins que arriba a la universitat o al centre d’estudis superiors”.

“Valorem la intenció de l’equip de govern”, ha assegurat. No obstant això, ha esgrimit, “Cs aposta per arribar i cadascun dels estudiants”. “Es pot aconseguir amb mesures com la gratuïtat de l’autobús urbà per a tots ells, la negociació de descomptes amb Renfe i la col·laboració públic- privada amb l’empresa encarregada del transport a la universitat”, ha defensat.

En la mateixa línia, la regidora de la formació taronja ha argumentat que “les mesures basades en els descomptes suposen una quantitat major d’estalvi per a les famílies i arriben a més gent que l’assignació individual aprovada per l’equip de govern”.