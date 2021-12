Cs Alzira critica la falta de transparència de la regidoria de serveis socials

Connect on Linked in

Aledón lamenta que “la regidora responsable ha sigut incapaç de contestar a preguntes que hauria de saber després de més dos mesos d’haver-li preguntat”

La regidora del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) Alzira Clara Aledón ha criticat “la falta de transparència de la regidoria de serveis socials”. “És evident la incapacitat per part de la regidora Marina Mir per a respondre a les qüestions plantejades per aquest grup, tant en els últims plens com per escrit, sobre el funcionament del servei d’ajuda a domicili per a persones dependents”, ha destacat.

Segons l’edila, “fa dos mesos que Cs li ha preguntat, per exemple, quantes persones dependents hi ha en l’actualitat a Alzira esperant a ser valorades pels serveis socials; si els dependents reben totes les hores d’assistència necessàries i quina motiu ha impedit poder rebre-les; si es compleix degudament el contracte programa o el nombre de casos que en l’actualitat encara no reben assistència pese haver-la sol·licitat i un llarg etcètera”.

A més, ha subratllat Aledón, “tenim constància, per diverses queixes dels usuaris, que el servei no està funcionant com deuria”. “Cs l’atribueix a la ineficàcia en la gestió de Mir”, ha assegurat, al mateix temps que ha advertit que “si no fora per la gran implicació dels treballadors encara estaria pitjor”.

Per tot això, ha explicat la regidora de la formació taronja, “recentment hem presentat alguna moció per a millorar el servei, però el govern l’ha rebutjada”. “En comptes de no facilitar-nos les dades, haguera de ser més procliu a acceptar les iniciatives positives encara que vengen d’algun partit de l’oposició”, ha conclòs.