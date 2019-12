Cs Alzira critica la valoració del govern de la seua campanya ‘Amo format, gos educat’ perquè no mesura resultats

Connect on Linked in

Aledón: “L’èxit d’una acció de conscienciació s’ha de mesurar pels resultats obtinguts i no només per la gent que s’acosta per curiositat”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha criticat la valoració que l’equip de govern ha fet de la seva campanya ‘Amo format, gos educat’ perquè “no mesura resultats”. Aledón ha explicat que “l’èxit d’una acció de conscienciació s’ha de mesurar pels resultats obtinguts i no només per la gent que s’acosta per curiositat a un estand”.

De la mateixa manera, la representant municipal ha assegurat que “els carrers seguixen estant bruts per la falta de civisme de molts propietaris”. Per això, ha assenyalat, “l’Ajuntament hauria de concentrar tots els seus esforços en incidir en la sensibilització i la busca d’altres solucions que resolguen aquesta desagradable situació”. D’altra banda, també ha constatat que “la falta de mesures dissuasòries comporta que paguen justos per pecadors perquè no tots els propietaris tenen aquest comportament incívic, però, es generalitza per culpa dels que no tenen educació”.

Aledón ha destacat “les denúncies que Ciutadans ha fet durant els darrers anys pel que fa a aquest problema“. A més, ha recordat “una promesa incomplerta de l’antic tripartit en la passada legislatura per a la creació d’una comissió que estudiara les diferents opcions possibles per trobar solucions entre tots“. “Aquesta actuació encara seguix pendent dos anys després de consensuar-se per tots els grups de la corporació en 2017”, ha conclòs la regidora de Ciutadans a Alzira.