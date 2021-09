Cs Alzira critica que el bipartit “haja acabat amb el Mercat de la Vila”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Vidal: “Ens preocupen els treballadors afectats, als quals no sols no se’ls ha donat una solució sinó que se’ls ha enganyat”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha criticat que el bipartit “haja acabat amb el Mercat de la Vila”. “Lamentem que, després de tindre als treballadors en suspens durant tres mesos, hui se’ns comunique que es tanca per a obrir en el seu lloc les oficines de Sanitat, Habitatge i el PROP”, ha detallat.

Per a Vidal, “en comptes de matar el mercat, calia revitalitzar-lo, perquè genera treball i comerç de proximitat, tan vital per a la nostra economia”. “Ens preocupen els treballadors perquè no se’ls dóna una solució alternativa, se’ls ha estat enganyant amb falses esperances”, ha criticat l’edil de Cs.

A més, ha denunciat, “estem de nou davant una falta de gestió del bipartit, que en comptes d’eliminar burocràcia, massifica l’ajuntament i genera problemes on no n’hi havia”. Enfront d’això, ha assegurat el regidor, “Cs estarà al costat dels afectats, autònoms que lluiten cada dia per tirar avant”.