Cs Alzira critica que el bipartit jugue a ser el Ministeri d’Afers exteriors en plena crisis

Aledón: “Enguany, mentre l’atur continua augmentant, han destinat 30.000 euros a cooperació internacional, arribant a superar els 75.000 des de 2019”

Alzira, dimarts 20 d’abril de 2021. La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón ha criticat que “el bipartit jugue a ser el Ministeri d’Afers exteriors i Cooperació en plena crisi”. “Enguany s’han destinat 30.000 euros a Paraguai, Guatemala i Nicaragua per a l’agermanament del riu Lempa”, ha detallat.

A més, ha concretat, “des que va començar la legislatura també hi ha hagut partides per a aquests països i altres com Grècia i Togo, arribant a superar els 75.000 en cooperació internacional”.

Per a Aledón, “sembla que el govern municipal no veu que tenim 4.035 aturats, 1.829 d’ells majors de 45 anys; no veu negocis que sobreviuen amb prou faenes o tanquen”. “Ara cal fer costat als nostres veïns, a les seues famílies i negocis”, ha defensat, al mateix temps que ha demanat al bipartit que “així ho faça”.

“Ja vindran temps millors i podrem ajudar a altres països, ara no és el moment”, ha esgrimit l’edila, qui ha recordat que “ja hi ha institucions superiors com el Govern d’Espanya i la Generalitat que s’ocupen de la cooperació internacional”.