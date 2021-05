Cs Alzira demana a l’ajuntament que es persone com a acusació perquè el maltractament del ‘husky’ rescatat no quede impune

Connect on Linked in

Aledón: “No podem córrer el risc que s’arxive la causa i l’animal torne amb el seu maltractador”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha demanat “a l’ajuntament que es persone com a acusació perquè el maltractament del ‘husky’ rescatat no quede impune”. “A part de personar-se amb advocat i procurador, s’hauria de donar trasllat de totes les diligències a la Fiscalia de Medi Ambient”, ha concretat.

D’aquesta manera, ha esgrimit, “es posen tots els recursos perquè el procediment arribe a bon fi, s’impose una pena al maltractador i no s’arxive”. “Si això succeïra, el gos podria tornar amb el seu maltractador i quedaria desprotegit de nou”, ha advertit.

A més, la regidora de Cs ha argumentat que “és important que es facen aquestes actuacions legals per part de l’administració perquè es generen sentències condemnatòries que creen precedents davant aquests casos de maltractament”. “Així aquestes conductes lamentables poden ser penades per la via penal a més de la via administrativa”, ha indicat.