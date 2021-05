Cs Alzira demana a l’Ajuntament que inste el Govern a no augmentar les cotitzacions dels autònoms

Connect on Linked in

Aledón: “Si l’Executiu augmenta la pressió fiscal, molts autònoms es veuran obligats a donar-se de baixa i això és nociu per a l’economia del país”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha demanat “a l’Ajuntament que inste el Govern a no augmentar les cotitzacions dels autònoms”. “Els treballadors per compte propi ja vénen arrossegant suficient pressió fiscal com perquè ara, en plena crisi, els augmenten les quotes”, ha advertit.

“Si això és així, tal com pretenen PSOE i Podemos, abocaran a molts autònoms a donar-se de baixa perquè no podran resistir una disminució d’ingressos a la meitat”, ha afirmat, al mateix temps que ha augurat “un efecte molt negatiu en l’economia del país perquè que pimes i autònoms són el nostre motor”.

Per això, Aledón ha defensat que “s’ha de frenar la reforma fiscal i aprovar de manera urgent un pla de rescat per a autònoms com han fet ja els nostres veïns europeus”. Igualment, ha assenyalat, “és necessari crear una taula de negociació per a escoltar els autònoms”. “El Govern no pot actuar sense tindre’ls en compte, ha d’impulsar-los i no tractar-los com una mera font d’ingressos als quals sagna a impostos”, ha criticat.