Cs Alzira demana al bipartit que incloga en els pressupostos les propostes aprovades ja pel ple

Vidal: “L’ús de drons en la vigilància dels camps a través d’un conveni amb la UPV s’ha quedat fora”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha demanat al bipartit que incloga en els pressupostos les propostes aprovades ja pel ple. Vidal ha recordat que “a la passada legislatura es va aprovar l’estudi per a l’adhesió d’un Pla de la Universitat Politècnica (UPV) per a l’ús de drons en la vigilància dels camps que s’ha quedat fora de l’esborrany de l’pressupost“.

A més, el representant de Ciutadans ha assenyalat que “s’han presentat esmenes perquè també s’amplie la dotació destinada al foment del comerç local“. Així mateix, també s’ha demanat “una partida pressupostària per a l’adaptació de tots els parcs de la ciutat, l’adequació a la normativa de les bandes reductores de velocitat, l’adequació dels diferents solars que es fan servir com a aparcament, l’ampliació de la zona de jocs de la plaça Cartonatges, la millora de l’entorn de la ‘Muntanyeta’, l’adquisició de sistemes anti entravessament o la correcta gestió del trànsit”.

D’altra banda, Vidal ha sol·licitat que “el pressupost incloga crèdit suficient per a la modernització dels polígons i adaptació cap a la indústria 4.0, per a l’estudi inicial sobre la creació d’una cooperativa elèctrica o la possibilitat de construir un nou espai cobert on practicar esport“. També ha constatat “la urgència d’invertir a la Torre dels Coloms a la Murta per evitar que es perda el patrimoni arquitectònic que tenim”.

Finalment, el regidor de Ciutadans ha destacat que seguix sent imminent realitzar la revisió cadastral perquè ho marca la llei i perquè els impostos que paguen els veïns estiguen calculats a partir de xifres reals i no fruit del ‘boom’ immobiliari de fa anys”.