Cs Alzira demana al govern municipal que siga “més conseqüent” amb la difícil situació de pandemia

Vidal: “Les restriccions han d’anar acompanyades per major control i sancions als quals les incompleixen així com mesures d’estímul per a l’economia”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha demanat al govern municipal que “siga més conseqüent amb la difícil situació de pandèmia”. “Cs recolza totes les mesures restrictives per a previndre els contagis, però han d’anar acompanyades d’una altra mena d’accions polítiques”, ha defensat.

D’una banda, ha criticat, “potser sobraven algunes activitats d’oci, que s’han mantingut malgrat l’increment gradual de casos de covid-19”. D’altra banda, ha argumentat, “s’ha de ser més contundent contra les persones que incompleixen les normes perquè posen en risc a la resta de la població”.

A més, ha destacat, “s’han de posar en marxa mesures d’estímul econòmic com l’exoneració de la taxa de terrasses, les ajudes directes a pimes i autònoms, i la reactivació de la targeta comercial”. “Es tracta de mantindre el que queda per a no convertir Alzira en una ciutat dormitori”, ha explicat.