Cs Alzira demana més ajudes per als centres esportius

Aledón: “Hauríem d’estudiar un pla d’esport a l’aire lliure i reprendre, amb totes les mesures preventives, les activitats per a la tercera edat”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha demanat “més ajudes per als centres esportius”. “Sol·licitem un pla d’ajudes complementari al Pla Resistir per als centres esportius afectats pel tancament de les instal·lacions i una línia de subvencions per als clubs esportius no professionals”, ha detallat.

A més, ha explicat, “proposem que s’inste el Consell a planificar la ràpida reobertura de les instal·lacions i centres esportius, prioritzant aquells que compten amb unes condicions de prevenció de contagis”. En la mateixa línia, ha detallat Aledón, “demandem que s’inste el Govern a reduir l’IVA del 21% al tipus reduït del 10% dels productes i serveis relacionats amb la pràctica esportiva així com implementar mesures fiscals sobre les quotes de gimnasos i instal·lacions esportives”.



Segons l’edila de la formació taronja, “es tracta que puguen pagar tant al seu personal com les despeses corrents de les seues instal·lacions”. “A més de per el tancament, estan tenint una reducció d’ingressos notable per la disminució de socis i la inversió realitzada en protocols i mesures de seguretat”, ha destacat.

D’altra banda, ha concretat la regidora de Cs, “reclamem que s’estudie un pla alternatiu d’esport a l’aire lliure i que es reprenguen les activitats de la tercera edat amb totes les mesures de prevenció i seguretat”. “Aquestes persones necessiten fer exercici, la pandèmia està prostrant a moltes d’elles”, ha advertit, al mateix temps que ha defensat que “ara, més que mai, pels efectes del confinament i el major sedentarisme, fer exercici contribueix a millorar la salut de la població en general”.

Per això, ha subratllat, “requerim que es considere l’esport com a servei essencial i es recepte la pràctica esportiva en els centres sanitaris d’atenció primària”. En aquest sentit, Aledón ha mostrat el seu “suport a la Federació Valenciana de Futbol, que demana una desescalada per als entrenaments segurs així com reprendre la competició al març”.