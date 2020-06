Cs Alzira demana que s’amplie la línia telefònica del centre de salut per a donar cita prèvia

Print This Post

Vidal assegura que “és missió impossible que et contesten” i lamenta que “la ciutadania es veu obligada a contradir la recomanació i va a l’ambulatori”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal ha demanat que “s’amplie la línia telefònica del centre de salut per a donar cita prèvia”. “No pot ser que se li diga a la ciutadania que evite anar a l’ambulatori perquè no hi haja aglomeracions i després resulte missió impossible que t’agafen el telèfon”, ha destacat.

D’aquesta manera, ha explicat, “l’usuari no sols perd temps sinó que s’exposa innecessàriament a possibles contagis”. “Ha passat el temps més que suficient perquè s’amplie aquest servei”, ha indicat.

Per això, “Cs sol·licita a l’Ajuntament que inste la Conselleria de Sanitat a solucionar aquest problema que perjudica la ciutadania i està ocasionant riscos eludibles en la població”.