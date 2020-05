Cs Alzira demana una fumigació aèria contra el mosquit tigre i la mosca negra

Connect on Linked in

Aledón: “Hem de ser previsors i evitar que passe com l’any passat, que la Conselleria ho va autoritzar quan ja era un problema sanitari”

Ciutadans (Cs) ha demanat “una fumigació aèria contra el mosquit tigre i la mosca negra”, ha destacat la regidora de la formació taronja, Clara Aledón. L’edil ha argumentat que “és necessari que la Conselleria l’autoritze ja i es realitze com més prompte millor per a evitar riscos innecessaris”.

En aquest sentit, ha recordat, “l’any passat el van fer massa tard, van autoritzar les fumigacions quan ja teníem un vertader problema sanitari”. “És lamentable que prevalguen els criteris ideològics per damunt de la salut de les persones”, ha criticat Aledón.

A més, la regidora de Cs ha explicat que “no serveix de res que el govern municipal siga del mateix color que l’autonòmic si no té en compte als alzirenys i no preval la nostra salut per damunt de tot”.