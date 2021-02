Cs Alzira denuncia la inacció de l’Ajuntament davant les queixes veïnals dels carrers José Pau i Doctor Ferran

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Vidal: “Els veïns conviuen amb males olors, rates o actes vandàlics mentre el govern municipal no fa res per evitar-ho”

l portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha denunciat “la inacció de l’Ajuntament davant les queixes dels veïns dels carrers José Pau i Doctor Ferran”. “El govern municipal hauria d’empatitzar amb els afectats i prendre mesures per a evitar els problemes que estan patint”, ha defensat.

“Els veïns porten molt temps queixant-se de falta de salubritat, males olors i rates, i actes vandàlics”, ha destacat el regidor de Cs, al mateix temps que ha advertit que “gran part d’aquests problemes vénen per l’ocupació il·legal d’habitatges”.

En aquest sentit, Vidal ha recordat que “Cs va presentar una moció contra l’okupació, que el govern va rebutjar, així com diferents preguntes sobre la situació particular d’aquests carrers. “Ens reunim fa tres setmanes amb els afectats, i continuarem secundant-los i demandant mesures per a solucionar aquest dèficit de neteja i seguretat”, ha assegurat.