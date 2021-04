Cs Alzira exigeix que es prenguen mesures contundents contra “l’okupació ”

Connect on Linked in

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha exigit que “es prenguen mesures contundents contra l’okupació”. “Cal desallotjar als okupes ja, no podem ser laxos perquè generen molts problemes i els veïns estan farts”, ha destacat.

En la mateixa línia, ha lamentat Vidal, “al carrer José Pau hi ha dèficit de salubritat, convivència i seguretat, i damunt a hora es produeix un incendi que posa en risc als veïns encara més”. “Cs va presentar una iniciativa per a pal·liar l’ocupació d’habitatges, però no va prosperar; preguntem també a l’ajuntament sobre el que anava a fer per a frenar aquesta situació i no hi ha hagut resposta”, ha detallat.

“No sabem a què està esperant l’equip de govern per a actuar”, ha declarat l’edil de la formació taronja, al mateix temps que ha defensat que “és urgent el desallotjament dels okupes perquè els veïns recuperen la tranquil·litat”.