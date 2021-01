Cs Alzira insisteix en la “necessitat” d’eliminar la taxa de terrasses durant tot l’any

Connect on Linked in

Aledón: “Davant les noves restriccions que entren hui en vigor, és fins i tot més necessari que es reduïsquen imposats a l’hostaleria”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha insistit en la necessitat d’eliminar de la taxa de terrasses durant tot l’any”. “Els autònoms no poden estar més temps amb la incertesa de no saber si tindran aquesta despesa o no”, ha advertit.

A més, Aledón ha defensat que “amb les noves restriccions que entren hui en vigor com el tancament a les 17 hores i la reducció de l’aforament encara més, aquests autònoms el tenen molt complicat per a salvar els seus negocis”.

Per això, ha destacat, “urgeix la reducció d’impostos i altres mesures contundents per a no deixar caure l’hostaleria local”. “Si no ho fem, el sector estarà abocat, en alguns casos, al tancament de bars i restaurants, amb la pèrdua d’ocupació i riquesa que això suposa per a la nostra ciutat”, ha assegurat.