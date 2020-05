Cs Alzira insisteix que l’Ajuntament ha de redoblar esforços per a ajudar a autónoms mutualistes i pimes

Print This Post

• Vidal reitera que “el préstec proposat per Cs i anunciat ja pel consistori s’ha de destinar en gran part a reactivar l’economia”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira ha en què “l’Ajuntament ha de redoblar esforços per a ajudar a autònos mutualistes i pimes”. “Sempre, però sobretot en aquesta crisi, Cs està reivindicant la labor d’aquest col·lectiu, que necessita tot el suport perquè és el motor de la nostra economia, i la seua recuperació repercuteix positivament en tota la ciutat”, ha destacat.

Per això, ha concretat, “ara que el consistori ha anunciat que demanarà un préstec tal com li demanem, esperem que en això també tinguen en compte la nostra opinió i es destine gran part del crèdit a ajudar-los a reactivar els seus negocis”.

En aquest sentit, Vidal ha advocat per “estudiar la creació d’una línia d’ajuda directa als mutualistes i així ho hem demanat en junta de portaveus, ple i comissió”. A més, ha defensat, “hem de reparar el greuge comparatiu que han patit les pimes en les ajudes per a autònoms; són grans oblidades de nou i cal dotar-les d’ajudes també”. “A més, és necessari que s’amplie el fons aprovat per a autònoms perquè és insuficient”, ha assegurat.