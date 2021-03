Cs Alzira lamenta el rebuig a les ajudes econòmiques per als comerços relacionats amb Falles i Setmana Santa

Connect on Linked in

Aledón: “Per al bipartit no ha sigut una prioritat el sector que s’encarrega de mantindre vives la nostra cultura i tradicions”

La portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha lamentat “el rebuig del govern municipal a les ajudes econòmiques per als comerços relacionats amb Falles i Setmana Santa”.

“Vàrem demanar unes ajudes complementàries al Pla Resistir, no eren excloents, perquè els negocis es pogueren beneficiar de les dues”, ha explicat Aledón, al mateix temps que ha destacat que “eren urgents i s’havien de donar amb celeritat”.

No obstant això, ha criticat la regidora de la formació taronja, “una vegada més eixim d’un ple sense una quantia determinada per a fer costat als sectors que pitjor l’estan passant”. “Concretament els negocis relacionats amb les festes, pirotècnics, indumentaristes, artistes, etc., porten pràcticament un any sense treballar ni ingressar”, ha subratllat.

Segons l’edila de Cs, “es podria haver fet una modificació pressupostària com s’han fet moltes altres”. No obstant això, ha assegurat Aledón, “per a aquest equip de govern no ha sigut una prioritat el sector que s’ocupa de mantindre vives la nostra cultura i tradicions”.