Cs Alzira lamenta que el bipartit s’haja oposat a solucionar la sobrepoblació dels coloms

Aledón: “Continuarem veient brutícia en les façanes i el paviment perquè el bipartit ha anteposat els colors polítics a l’interés general”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón ha lamentat que “el bipartit s’haja oposat a solucionar la sobrepoblació dels coloms”, “Vam proposar una solució ètica i respectuosa amb els animals, i que ja es fa en altres municipis: el subministrament de pinso esterilitzant”, ha detallat.

D’altra banda, la iniciativa de Cs, ha concretat, “demanava la realització de campanyes de conscienciació en xarxes socials i la ràdio municipal per a la protecció dels ocells migradors com les oronetes, falciots i avions”. “A més, per a salvaguardar el patrimoni local, proposàvem que s’instal·laren en els edificis públics de titularitat municipal on es localitzen aquest tipus de nius, safates protectores davall dels nius per a protegir la façana i el sòl de la corrosió que puga generar la brutícia dels nius i els ocells, com ja es realitza en altres municipis”, ha explicat.

“Gràcies al vot en contra del bipartit continuarem veient brutícia en els edificis i el paviment, i el nostre patrimoni perjudicat”, ha assegurat Aledón, al mateix temps que ha criticat que “haja prevalgut el color polític a l’interés general”.