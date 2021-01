Cs Alzira lamenta que el govern municipal obstaculitze eliminar el cànon de residus en abocadors controlats

Connect on Linked in

Aledón: “Mentre en altres Comunitats no existeix, ací s’encareix, i el govern s’oposa a instar el Consell a eliminar-lo per a ajudar a les empreses”

La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha lamentat que “el govern municipal obstaculitze eliminar el cànon de residus en abocadors controlats”. L’edila de Cs ha explicat que “la moció de Cs pretenia que l’Ajuntament instara el Consell a suprimir aquest gravamen”.



D’una banda, ha argumentat, “suposa un greuge comparatiu per a les empreses valencianes perquè no es paga en totes les Comunitats Autònomes”. Per una altra, ha esgrimit, “en aquests moments de greu crisi econòmica, la Generalitat, amb afany recaptatori, ho ha encarit de 7,5 euros a 22 euros per tona”.

Finalment, Aledón ha detallat que “a aquests abocadors arriben els residus que les empreses no poden reciclar per no existir encara processos tecnològics per a fer-ho”. “Mentre en altres regions se’ls dóna suport perquè no hagen de pagar per respectar el medi ambient, ací el Consell els puja l’impost i el govern municipal no fa res per ajudar-les en el seu pitjor moment”, ha assegurat.