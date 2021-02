Cs Alzira lamenta que el govern municipal rebutge el bo hostaleria

Connect on Linked in

Vidal: “Per damunt de les sigles, hauria d’estar el bé comú; aquests bons haurien sigut un impuls per a un sector que està agonitzant”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha lamentat que “el govern municipal rebutge el bo hostaleria”. “És molt greu perquè no anava a tindre cap cost en les arques municipals”, ha advertit.

No obstant això, ha explicat, “aquests bons, juntament amb el Pla Resisteix, haurien suposat un autèntic impuls per a un sector, que l’està passant fatal i que està destruint molts llocs de treball”. Segons el regidor, “la prova que aquesta iniciativa funciona la tenim en els bons turisme”.



Per això, ha detallat, “la iniciativa de Cs demanava que s’instara el Consell a activar aquest tipus de bons”. “En ajuntaments com el de Gandia es farà perquè la iniciativa taronja ha obtingut el suport unànime de tots els grups”, ha subratllat.



Per a l’edil de Cs, “és una pena que a Alzira prevalguen les sigles polítiques per damunt del bé comú”. En la mateixa línia, Vidal ha defensat que “en aquests moments tan complicats hem de tindre altura de mires i remar en la mateixa direcció per a ajudar als que pitjor ho estan passant i eixir de la crisi com més prompte millor”.