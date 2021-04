Cs Alzira lamenta que l’Ajuntament no considere urgent instar el Govern a ampliar les ajudes a pimes i autònoms

Connect on Linked in

Vidal: “Volem que es beneficien totes les activitats, algunes molt castigats per la crisi, però el bipartit ni tan sols accepta debatre-ho”

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha lamentat que “l’Ajuntament no considere urgent instar el Govern a ampliar les ajudes a pimes i autònoms”. “No accepta sotmetre-ho a votació quan és vital ajudar al motor de la nostra economia”, ha destacat.

L’edil de Cs ha recordat que “el Reial decret llei 5/2021 aprovat pel Govern regula que les Comunitats Autònomes concedisquen ajudes directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia, els ingressos de la qual hagen caigut més d’un 30% respecte a 2019”.

Així, ha criticat, “només podran rebre subvencions una cinquena part de les branques d’activitat classificades, 95 de 538, i no podran beneficiar-se sectors molt castigats en el nostre municipi com les perruqueries, botigues d’electrodomèstics, mobles, llibreries, floristeries, tallers, acadèmies, botigues de material esportiu, construcció, etc.”

Per a Vidal, “s’hauria de tindre en compte només el criteri de la pèrdua econòmica sense excloure a cap empresa per no haver sigut considerada essencial”. Per això, ha esgrimit, “Cs reclama que totes les empreses que acrediten haver perdut un 30% de facturació respecte a 2019 reben aquestes ajudes”. No obstant això, ha criticat, “el bipartit, amb la seua negativa a debatre-ho, demostra la seua desídia per a situar-se al costat dels alzirenys i eixir d’aquesta crisi”.