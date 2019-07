Cs Alzira lamenta que l’equip de govern negue l’existència de carreres il·legals

Print This Post

Vidal: “Entenem que pot ser complicat controlar esta situació per la falta d’efectius, però no es pot negar la realitat “

El portaveu de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha lamentat que “l’equip de govern negue les evidències que demostren l’existència de carreres il·legals”. Vidal ha explicat que “s’entén que puga ser complicat controlar esta situació per la falta d’efectius, però no es pot negar la realitat“.

Davant la resposta de la regidora responsable de la Policia Local a Alzira, Vidal ha assenyalat “la seua sorpresa per les declaracions d’esta regidoraen les quals destaca que no es té constància de l’existència d’estes carreres i que només són algunes motocicletes que coincidixen en la eixida d’un semàfor”.

El regidor de Ciutadans ha recordat que “a la Gran Via Comunitat Valenciana no hi ha semàfors que propicien esta situació i que el vídeo amb què Ciutadans avala la denúncia deixa clar que es tracta d’una competició entre diverses motos”.