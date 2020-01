Cs Alzira mostra el seu suport als treballadors de l’Ajuntament

Connect on Linked in

Aledón: “L’Administració ha de donar exemple en l’aplicació de mesures de conciliació i els drets dels treballadors

” La regidora de Ciutadans (Cs) Alzira, Clara Aledón, ha mostrat el seu recolzament als treballadors de l’Ajuntament en l’assemblea general celebrada ahir. La regidora ha defensat que “l’Administració ha de donar exemple en l’aplicació de mesures de conciliació i els drets dels treballadors“.

Davant les reclamacions dels treballadors, la representant de Ciutadans ha manifestat que “entén el que porten demanant des de fa anys perquè seria el més just”. “De fet, nosaltres hem criticat en diverses ocasions que només s’afavorix a determinats funcionaris pel simple fet de seguir-li la corda al polític de torn i que, a més, solen ser els que ja tenen un sou elevat de manera que la diferència que establix encara és més gran”, ha afegit.

No obstant, ha lamentat Aledón, “n’hi ha que fa anys que esperen per veure com es valora el seu treball i es compensa de manera adequada i justa”. En aquest sentit, també ha insistit que “és sorprenent que, tot i dedicar quasi la meitat del pressupost anual al capítol de personal, no aconseguixen mantindre contents als empleats de la casa“. “Això és un prova de la mala gestió que apliquen”, ha assenyalat.

En la mateixa línia, ha recordat que “és cert que el capítol de personal és massa elevat, però d’això no en tenen la culpa els treballadors“. “La responsabilitat és dels diferents governs que ha tingut la nostra ciutat, que han fet servir l’Ajuntament com la seua agència de col·locació particular“, ha criticat.